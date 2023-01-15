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把霧峰納入參山國家風景區管理處？ 台中市觀旅局、參山都不主動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰觀光資源多，具發展觀光潛力。圖／李天生提供
台中市霧峰觀光資源多，具發展觀光潛力。圖／李天生提供

台中市霧峰人文歷史景點眾多，具觀光發展潛力，參山國家風景區管理處就位在霧峰，市議員李天生今要求，希望政府比照南投水里、集集納入日月潭國家風景區管理處案，把霧峰納入參山，讓地方得以發展。

市府觀光旅遊局說，經查2019年底第3屆第2次定期會時，議員曾提案「建請推動霧峰桐林山區及九九峰自然保留區合併為國家級風景區」，觀光局函請交通部觀光局評估，但觀光局回復，「不宜再新增或擴大國家級風景區」，目前政策是否維持尚需確認。

如果納入國家風景區，或許可增加中央資源挹注，但依據風景特定區管理規則規定，也將增加相關管制，利弊仍需研議，並須確認地方共識。且本市其他行政區如新社、大坑、太平等過去亦有類似聲音，故仍需由參山處援引比照，先進行整體資源評估報告取得共識。

觀光局說，日月潭國家風景區管理處擴大納入水里、集集等地是由該處逕行辦理評估，所以霧峰可以援例由參山處逕行提具「資源說明書」，並續進行相關評鑑後，報行政院核定。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，這需要地方居民和市府能形成共識，並提案由觀光局根據其各方面條件加以評估，並送行政院核定。但若一旦成為參山國家風景區管理處管轄的風景區，就可以由參山直接予以施作相關建設，並針對觀光亮點輔導。

李天生說，南投縣水里、集集並不在日月潭國家風景區內，但由於水里鄉擁有多處水力發電廠，和日月潭關係密切，集集鎮則緊鄰日月潭，並有集集鐵路及綠色隧道等觀光資源，因此都被納入日月潭風管處；霧峰人文歷史景點眾多，深具觀光發展潛力，同時參山國家風景區管理處位在霧峰，主張比照水里、集集案例，將霧峰納入參山國家風景區。

他說，參山位在霧峰，和大坑情況不同，目前既然已經有水里、集集納入日月潭國家風景區管理處，霧峰應該可以比照辦理才對，要求市府結合立委、社團積極爭取，滿足地方的需求。

國家風景區 集集 日月潭 南投

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