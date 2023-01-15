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視障者帶導盲犬搭車 竟被公車司機大聲質疑「你的眼睛根本不像！」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
呂姓視障者帶著導盲犬13日搭台中高鐵接駁公車，卻被駕駛質疑視障者身分，要求看「證明」。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage
呂姓視障者帶著導盲犬13日搭台中高鐵接駁公車，卻被駕駛質疑視障者身分，要求看「證明」。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage

呂姓視障者帶著導盲犬13日搭台中高鐵接駁公車，卻被駕駛質疑視障者身分，要求看「證明」，視障者覺得被羞辱，在臉書貼文「如果是你，會給司機看這張證明嗎」，並說「讓人感到難過、羞愧又讓人氣憤」。台中市交通局已經要求公車業者調查釐清，也要加強友善、無障礙搭車環境。

呂姓視障者說，在高鐵人員的陪同下，終於等到自己要搭乘的接駁車；當上車刷卡後，司機突然一陣急促的問我：等一下，牠是導盲犬嗎？呂回答道：是啊，牠戴導盲鞍。正當他找座位時，司機竟問隨後的乘客道：他真的是視障嗎？那名女生說：他是盲人沒錯…

沒想到，此時司機大喊道：不行，我一定要確定，接著衝到視障者身旁，再問你是視障者嗎？視障者說， 當時直感到納悶，起初是執著在yuma是不是導盲犬？最後卻糾結點在他是否視障？

呂姓視障者堅定回答：我是視障者、他是導盲犬；沒想到駕駛員回應說，現在台中市政府稽查很嚴格，「你的眼睛根本不像」，視障者問，從眼睛的外觀可以看出視力好壞？司機大聲說：殘障手冊拿出來我看!趕快拿出來，我還要開車！於是，視障者將身心障礙手冊拿著讓駕駛看清楚，駕駛員看完後，連句道歉什麼都完全沒有，就開車走了。

呂姓視障者質疑，如果忘了帶身障手冊難道要被趕下車嗎？並表示他來台中生活兩年多，一周至少都搭公車7至8次，從來沒有司機對他我大喊：拿出你的殘障手冊，「誰會騙別人說自己眼睛不好，白目帶一隻寵物裝作是導盲犬？」

下車時，駕駛員才說：如果有讓你不舒服，不好意思。呂姓視障者說，當時我真的難過到好想哭。

交通局說明，該位視障者應是13日在高鐵台中站搭乘和欣客運161路公車，為釐清整個事發過程，交通局已請和欣客運盡速調閱當天該輛公車的車內監視畫面，因目前只有畫面，沒有聲音，須確認相關談話內容。

交通局表示，駕駛員執勤中對身障人士有言行不當等行為，將依相關規定加重處分，納入年度公車評鑑扣分處分，另要求和欣客運加強所屬駕駛員無障礙的相關教育訓練，以維護乘車民眾的搭乘權益。

呂姓視障者說，在台中每周搭8次公車，從沒遇過司機質疑。圖／取自臉書
呂姓視障者說，在台中每周搭8次公車，從沒遇過司機質疑。圖／取自臉書

呂姓視障者說，在台中每周搭8次公車，從沒遇過司機質疑。圖／取自臉書
呂姓視障者說，在台中每周搭8次公車，從沒遇過司機質疑。圖／取自臉書

呂姓視障者說，在台中每周搭8次公車，從沒遇過司機質疑。圖／取自臉書
呂姓視障者說，在台中每周搭8次公車，從沒遇過司機質疑。圖／取自臉書

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