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南投鳳麓茶馨茶花展 「浴火鳳凰」華麗現身吸睛

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供
「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供

「2023鳳麓茶馨茶花展」今在台大實驗林鳳凰自然教育園區開幕，今年茶花展藝術設計將乾燥花材、茶樹枯木等素材賦予新生命，打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及百餘盆等高貴典雅的茶花盆景展出，展期將持續至1月29日。

台大實驗林管理處指出，鳳凰自然教育園區緊鄰鳳凰山脈，從清領時期種植水沙連茶（泛指中部地區原生台灣山茶）聞名，到林鳳池舉人引種武夷山烏龍茶，創造凍頂烏龍茶的輝煌歷史，但隨茶樹老化、地力退化及消費習慣改變，逐漸式微。

台大實驗林身為當地茶產業的重要推手，協助台大茶園轉型成有機茶及茶花基地，藉由茶花產業推動、有機茶推廣示範區、台灣山茶復育推廣利用等茶產業轉型輔導策略，並於16年前辦理茶花展至今，今年的「鳳麓茶馨茶花展」於今天登場。

南投副縣長王瑞德、台大實驗林管處長蔡明哲，台大主秘王大銘、台大農資學院長盧虎生、議員蔡孟娥、鹿谷鄉長邱如平等現身茶花展開幕，王瑞德說，鹿谷在台大實驗林的用心管理經營下，環境維護良好，更致力培育茶花，推動有機農業。

台大實驗林管處長蔡明哲說，鳳凰自然教育園區內培育300多種稀有茶花品種，是台灣最重要的茶花育種基地，更帶動地方農業朝有機友善方向邁進，連年策展表現茶花產業風貌，為鹿谷茶及茶花產業注入創意活水，盼將相關產業推向高峰。

台大實驗林則表示，今年茶花展由花藝國手古文旻、姚哲輝負責佈展，以乾燥花材及茶樹枯木等素材，打造浴火鳳凰，具涅槃蛻變、生生不息之意，搭配各種茶花展出，令人目不暇給，十分吸睛，展期將從今天起持續至1月29日。

「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供
「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供
「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供
「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供
「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供
「2023鳳麓茶馨茶花展」使用乾燥花材、茶樹枯木等打造浴火鳳凰，搭配珍稀茶花品種及茶花盆景展出，超吸睛。圖／台大實驗林管處提供

台大 火鳳凰 南投

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