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大里公園的燈花老舊破損 市民：兔年來了雞該退位吧！

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁今說，大里區大元公園矗立了4座雞年花燈，距今已有6年之久，經年累月風吹日曬，基座破損。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今說，大里區大元公園矗立了4座雞年花燈，距今已有6年之久，經年累月風吹日曬，基座破損。圖／張芬郁提供

兔年將來臨，台中市議員張芬郁今說，大里區大元公園矗立了4座雞年花燈，距今已有6年之久，經年累月風吹日曬，不僅外觀破損，支架電線也外露，變成為安全殺手，市府正準備熱鬧迎兔年，希望不要忘記維護更新放置在各地的老舊花燈。

大里區公所副區長張鎮昌說，那是先前元宵燈節後依里長要求擺設，既已破損且有安全顧慮，市府會在勘查後予以清除。

張芬郁上午接到市民反映到大元公園勘查，她說，4座大小不一的雞年花燈，位在大元公園入口處外型可愛，但每座花燈的外觀色澤老舊且翅膀破了、屁股爛了、基座也壞了，還有鋼筋外露情形，年假將到，市府應利用年假前的時間，趕緊維修。

她說，每年元宵燈節後的花燈，部份被「邀請」到公園當裝置擺設，修繕維護成為另一門功課，她要求權責單要著手管理，避免兔年要來了，雞年花燈卡位不打緊，破損外觀還有危險疑慮則無法讓人接受。

現場有居民說，兔年來了，雞年也該退位了，元宵後若有兔年花燈，應該一併更新，讓公園呈現兔年新氣象。

台中市議員張芬郁今說，大里區大元公園矗立了4座雞年花燈，距今已有6年之久，經年累月風吹日曬，外觀破損。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今說，大里區大元公園矗立了4座雞年花燈，距今已有6年之久，經年累月風吹日曬，外觀破損。圖／張芬郁提供

花燈 兔年 元宵

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