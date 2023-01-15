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春節連假來彰化就對了！15家觀光工廠及商圈都有優惠
春節期間，彰化縣15家觀光工廠及彰化永樂、鹿港老街、田尾等商圈，均分別有優惠或新春導覽活動，縣長王惠美說：「春節來彰化就對了」，歡迎全國民眾前來彰化走春、消費，體驗彰化的風土與濃濃人情味。
縣府經濟暨綠能發展處表示，彰化最有年味的鹿港老街商圈推出「旺兔順利購，鹿港老街享折扣」，即日起至2月28日只要到指定的50間店家，都能享不同的優惠折扣。
濃厚廟埕文化的永樂商圈，也在大年初二至初六推出「永樂廟埕36市集」及「青春鬧街頭」活動，來永樂街可吃遍40家的銅板美食、採買百年伴手禮，還有特技、扯鈴等競技活動，感受兒時年味。
想要賞花踏春，除了溪州「花在彰化」外，花都田尾商圈也特別推出導覽解說服務，只要事先電話預約，就有專人導遊陪伴賞花趣，導覽花園祕境。
在觀光工廠部分，口罩大廠華新MASK創意生活館在春節期間參觀，即贈送限量口罩；彰濱白蘭氏健康博物館初三開館，將贈送葉黃素凍一條。最特別的是水銡利廚衛生活村，在園區內結合現下最流行的密室逃脫，挑戰「冰霜下的神祕國度」。其他觀光工廠也分別有許多有趣的DIY活動，歡迎把握優惠期間及體驗的好時機。
經綠處表示，今年彰化縣將迎來建縣300周年，去年彰化縣觀光工廠成果亮眼，經濟部工業局評選六大獎項縣內觀光工廠就榮獲四大項，優良觀光：台灣穀堡稻米觀光工廠；節慶首選：台灣手套博物館及台灣優格餅乾學院；職人手作：卷木森活館；解說教育導覽：台灣穀堡稻米觀光工廠、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。歡迎大家在春節期間，悠游彰化觀光工廠。相關資訊可參照彰化縣旅遊產業協會：http://tour-ch.com/
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