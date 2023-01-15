快訊

尼泊爾空難機上72人「含10名外國人」已找到30具遺體

WBC／36人名單中不見陽岱鋼 日媒：已被世代交替浪潮吞沒

漲多量崩、沒有接盤俠…專家：全台14區房價拉警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假來彰化就對了！15家觀光工廠及商圈都有優惠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市永樂商圈在春節期間，將推出「永樂廟埕36市集」及「青春鬧街頭」活動。圖／彰化縣政府提供
彰化市永樂商圈在春節期間，將推出「永樂廟埕36市集」及「青春鬧街頭」活動。圖／彰化縣政府提供

春節期間，彰化縣15家觀光工廠及彰化永樂、鹿港老街、田尾等商圈，均分別有優惠或新春導覽活動，縣長王惠美說：「春節來彰化就對了」，歡迎全國民眾前來彰化走春、消費，體驗彰化的風土與濃濃人情味。

縣府經濟暨綠能發展處表示，彰化最有年味的鹿港老街商圈推出「旺兔順利購，鹿港老街享折扣」，即日起至2月28日只要到指定的50間店家，都能享不同的優惠折扣。

濃厚廟埕文化的永樂商圈，也在大年初二至初六推出「永樂廟埕36市集」及「青春鬧街頭」活動，來永樂街可吃遍40家的銅板美食、採買百年伴手禮，還有特技、扯鈴等競技活動，感受兒時年味。

想要賞花踏春，除了溪州「花在彰化」外，花都田尾商圈也特別推出導覽解說服務，只要事先電話預約，就有專人導遊陪伴賞花趣，導覽花園祕境。

在觀光工廠部分，口罩大廠華新MASK創意生活館在春節期間參觀，即贈送限量口罩；彰濱白蘭氏健康博物館初三開館，將贈送葉黃素凍一條。最特別的是水銡利廚衛生活村，在園區內結合現下最流行的密室逃脫，挑戰「冰霜下的神祕國度」。其他觀光工廠也分別有許多有趣的DIY活動，歡迎把握優惠期間及體驗的好時機。

經綠處表示，今年彰化縣將迎來建縣300周年，去年彰化縣觀光工廠成果亮眼，經濟部工業局評選六大獎項縣內觀光工廠就榮獲四大項，優良觀光：台灣穀堡稻米觀光工廠；節慶首選：台灣手套博物館及台灣優格餅乾學院；職人手作：卷木森活館；解說教育導覽：台灣穀堡稻米觀光工廠、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。歡迎大家在春節期間，悠游彰化觀光工廠。相關資訊可參照彰化縣旅遊產業協會：http://tour-ch.com/

台灣第一座以介紹水龍頭為主題的觀光工廠「水銡利廚衛生活村」，在園區內結合現下最流行的密室逃脫，挑戰「冰霜下的神祕國度」。 圖／彰化縣政府提供
台灣第一座以介紹水龍頭為主題的觀光工廠「水銡利廚衛生活村」，在園區內結合現下最流行的密室逃脫，挑戰「冰霜下的神祕國度」。 圖／彰化縣政府提供
田尾公路花園每逢春節期間，都擠滿看花、買花遊客。照片／彰化縣政府提供
田尾公路花園每逢春節期間，都擠滿看花、買花遊客。照片／彰化縣政府提供
春節期間，彰化縣15家觀光工廠及彰化永樂、鹿港老街、田尾等商圈，均分別有優惠或新春導覽活動，縣長王惠美歡迎全國民眾前來彰化走春、消費。圖／彰化縣政府提供
春節期間，彰化縣15家觀光工廠及彰化永樂、鹿港老街、田尾等商圈，均分別有優惠或新春導覽活動，縣長王惠美歡迎全國民眾前來彰化走春、消費。圖／彰化縣政府提供

延伸閱讀

彰化寒冬圍爐千人饗宴 今年預計4千人 招募志工服務

逢甲EMBA彰化校友會做公益 發給芬園弱勢戶600元紅包

IG美照這邊拍！彰化不能錯過絕美海空步道、有金箔冰淇淋的日式商行

絢麗而浪漫 彰化月影燈季點燈迎兔年

相關新聞

春節連假來彰化就對了！15家觀光工廠及商圈都有優惠

春節期間，彰化縣15家觀光工廠及彰化永樂、鹿港老街、田尾等商圈，均分別有優惠或新春導覽活動，縣長王惠美說：「春節來彰化就...

幫農民賣咖啡 水保局南投分局推1盒能喝12種精品

行政院農業委員會水土保持局南投分局在九二一地震後，為改善土石流、重建農村，近20年來在彰投雲嘉地區輔導農民發展咖啡產業，...

中榮醫護春節前義診、南投部落球場變診間 居民謝謝這份溫暖禮

春節將屆，台中榮總院長陳適安今天一早特別率領醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，在年前為交通不便的部落居民提...

三井Lalaport試營運倒數2天 中市府交通措施嚴陣以待

台中市東區購物中心「LaLaport」1月17日起試營運，附近建國市場更是辦年貨熱點，即日起到春節連假，周邊可能進入交通...

彰化寒冬圍爐千人饗宴 今年預計4千人 招募志工服務

彰化縣「快樂天堂基金會」將於2月12日舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，由於報名弱勢族群激增，今年圍爐桌數預計再增加到400桌，...

考100分送蔥油餅 老闆兩代球員邀學弟曹錦輝助陣

各級學校展開期末考，準備放寒假。台中市南區知名「超三代蔥油餅店」，今天下午1點舉辦學童憑100分考卷，免費兌換招牌蔥油餅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。