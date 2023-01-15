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中榮醫護春節前義診、南投部落球場變診間 居民謝謝這份溫暖禮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
春節前夕，台中榮總院長陳適安上午特別率領醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，在年前為交通不便的部落居民提供醫療機會。圖／台中榮總提供
春節前夕，台中榮總院長陳適安上午特別率領醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，在年前為交通不便的部落居民提供醫療機會。圖／台中榮總提供

春節將屆，台中榮總院長陳適安今天一早特別率領醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，在年前為交通不便的部落居民提供醫療機會，讓他們能安心過個好年。居民們看到醫療人員抵達，紛露出笑容，直呼這是年前最溫暖的禮物。

陳適安整合院內多個醫療科目，出動60位的醫療人員，還攜手中興大學學士後醫學系學生、中華電信一起參與。他們清晨6時出發，上午9時就在羅娜教會球場用棚架搭好診間，並在球場上劃出就診路線，讓居民依序掛號、檢傷、診療、領藥，提供專業醫療服務。

陳適安說，飲酒、嚼食檳榔、婦女缺乏子宮抹片檢查、乳房攝影，以及兒童口腔檢查機會不多，和幼童學齡前缺乏社會互動，是南投山區部落常見的現象，台中榮總看到這些問題，特別選在春節前提供相關的醫療資源。

羅娜部落是布農族中人口最多的部落，也是原住民族中最大的部落。他們看到醫護人員抵達，一早就到廣場上排隊，就診時都不忘說聲謝謝。居民們說，能直接在部落接受健檢，真的是太好了。

台中榮總除了提供內科、外科、兒科、牙科、耳鼻喉科、眼科、婦科等定點義診，醫療小組也到居民家中訪視，南投縣衛生局同時也配合提供B、C肝抽血檢測服務。

因為有中華電信參與，提供5G企業專網，當醫師現場遇有複雜病症案例，可以立即以5G行動醫療會診模式，連線醫院端醫療團隊會診，發揮醫學中心等級的醫療品質。居家醫療訪視時也可以即時以5G網路連線院內，查詢相關就醫資料，現場完成居家醫療訪視記錄，把5G智慧醫療服務延伸至部落。

中興大學後醫系此次有18名學生加入義診，他們說，很高興能參與見習，不論是跟診或居家訪視，都能開闊醫療服務經驗，真切的感受醫生的使命與精神，內心很激動，也感覺收穫良多。

台中榮總院長陳適安（右）上午率領醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，還親自到居民家中醫療訪視。圖／台中榮總提供
台中榮總院長陳適安（右）上午率領醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，還親自到居民家中醫療訪視。圖／台中榮總提供
台中榮總院醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，並到居民家中醫療訪視。圖／台中榮總提供
台中榮總院醫療團隊到南投縣信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等村義診，並到居民家中醫療訪視。圖／台中榮總提供
台中榮總到南投縣部落義診，居民們好高興。圖／台中榮總提供
台中榮總到南投縣部落義診，居民們好高興。圖／台中榮總提供

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