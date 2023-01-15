三井Lalaport試營運倒數2天 中市府交通措施嚴陣以待

台中市東區購物中心「LaLaport」1月17日起試營運，附近建國市場更是辦年貨熱點，即日起到春節連假，周邊可能進入交通黑暗期。市府交通局要求業者落實交通維持計畫，規劃替代停車場，另開設火車站接駁專車，警方密集執法，把交通影響降到最低。

La La port試營運倒數計時，鄰近又有知名的台中建國市場，民眾辦年貨加上大型百貨賣場進駐，可能造成東區忠孝路、進德路、建成路等周邊道路車流量提升，為緩解周邊車流，交通局持續要求業者落實交通維持計畫內容，另有多項交通改善措施。

交通局已兩次邀集相關單位及學者專家，共同討論研議及審查交通維持計畫，1月12日也召集各單位及當地里長至周邊地區會勘。

葉昭甫說，市府與專家學者、在地里長初步研礒，試營運期間停車管理、接駁車服務、交通動線、交通疏導及引導牌面；另要求百貨業者落實各項交通維持計畫，包含規劃加強交管人力配置周邊道路進行交通疏導、規劃2處替代停車場，業者開設台中火車站假日免費接駁專車，提供搭乘接駁車至商場優惠，鼓勵民眾搭乘，降低私人運具使用。

另百貨館內停車場滿場時，業者派員配合手舉牌、引導牌面及人員指揮等方式，導引車輛至建國市場停車場、振興機車停車場停放，降低車潮引起交通堵塞狀況。

搭乘大眾運輸工具，購物中心基地旁即有「新建國市場(3號門)」公車招呼站，周邊也有「新建國市場」、「新建國市場(1號門)」、「新建國市場(6號門)」、「新建國市場(8號門)」、「帝國製糖廠」等公車招呼站，有18、19、51、56、89、242、280、281、285、286、288、289、323、700崇德幹線等14條公車路線，整體班次密集，路網遍及大里、太平、北屯、台灣大道、崇德路、五權路等主要路廊，相關路線資訊可下載「台中公車」APP查詢。

其中18路公車因應建國市場年貨採買人潮及購物中心開幕，自1月17日起試辦由原本行駛樂業二路、進德路，調整為直行建成路。

交通局調整連串交通作為，包含設置標誌標線與號誌時制滾動調整，除在建成路、進德路、忠孝路、振興路、大興街的多岔路口增設行人號誌燈，也在樂業二路及進德路人行道增設禁止停車標誌，協助規劃商場接駁車行駛動線等，屆時警察將配合密集執法。

葉昭甫提醒，試營運期間請多搭乘接駁車或公車前往，開車可利用建國市場停放享優惠，騎車的民眾可選擇到振興機車替代停車場免費停放，並善用「台中交通網」APP事先查詢周邊其餘停車場剩餘車位資訊，呼籲民眾配合導引牌面及現場交管人員指揮前往商場。