彰化寒冬圍爐千人饗宴 今年預計4千人 招募志工服務

彰化縣「快樂天堂基金會」將於2月12日舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，由於報名弱勢族群激增，今年圍爐桌數預計再增加到400桌，將有4000人一起圍爐，快樂天堂基金會董事長張雪如說，目前活動經費約募集到三分之一，還缺活動志工，歡迎各界有錢出錢、有力出錢，為弱勢送暖。

「寒冬圍爐千人饗宴」已邁入第8年，前年因疫情停辦，去年復辦後，報名人數激增，彰化縣議員張雪如說，去年開放給中低收入戶、獨居老人、身心障礙者、遊民、邊緣戶等報名參加，桌數又增加了40桌，去年共有3400人參加圍爐。

張雪如說，寒冬圍爐今年改在農曆年後圍爐春酒，開放報名後，人數依舊爆增，報名參加人數包括全彰化，甚至還有鄰近南投民眾前來報名，應該和景氣差、「艱苦人」愈來愈多有關，所以今年預計要將圍爐桌數增加到400桌。

張雪如說，其實圍爐的意義不只在吃一頓大餐，而是圍爐的溫馨氣氛，有些獨老、單親家庭、遊民難得有可以圍爐的溫暖，因此都很期待一年一度的圍爐，早早就來詢問「今年有要辦圍爐嗎?」， 基金會甚至針對行動不便者還出動交通車接送，並有其他慈善會的協助，發動志工服務，才能順利辦圍爐。