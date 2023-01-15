考100分送蔥油餅 老闆兩代球員邀學弟曹錦輝助陣

各級學校展開期末考，準備放寒假。台中市南區知名「超三代蔥油餅店」，今天下午1點舉辦學童憑100分考卷，免費兌換招牌蔥油餅。特別的是邀來前旅美大聯盟投手曹錦輝，抽獎送親筆簽名球，不少球迷與親子聞風而來，開心與曹錦輝合影。

超三代蔥油餅店從草悟道勤美店遷至南區現址，是台中西區南區知名的老店，老闆江君平說，100分考卷免費送蔥油餅，已舉辦了18年，從不間斷，鼓勵孩子。

今年最特別的是美國大聯盟前投手曹錦輝特地來給學長的店捧場，蔥油餅店老闆江君平早年也是棒球選手，如今他的兒子也是體大棒球隊員，兩代與棒球結緣，江君平對棒球事務也特別熱心，經常請各地球員吃蔥油餅。