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考100分送蔥油餅 老闆兩代球員邀學弟曹錦輝助陣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
旅美大聯盟前投手曹錦輝與小球迷合影。記者陳秋雲/攝影
旅美大聯盟前投手曹錦輝與小球迷合影。記者陳秋雲/攝影

各級學校展開期末考，準備放寒假。台中市南區知名「超三代蔥油餅店」，今天下午1點舉辦學童憑100分考卷，免費兌換招牌蔥油餅。特別的是邀來前旅美大聯盟投手曹錦輝，抽獎送親筆簽名球，不少球迷與親子聞風而來，開心與曹錦輝合影。

超三代蔥油餅店從草悟道勤美店遷至南區現址，是台中西區南區知名的老店，老闆江君平說，100分考卷免費送蔥油餅，已舉辦了18年，從不間斷，鼓勵孩子。

今年最特別的是美國大聯盟前投手曹錦輝特地來給學長的店捧場，蔥油餅店老闆江君平早年也是棒球選手，如今他的兒子也是體大棒球隊員，兩代與棒球結緣，江君平對棒球事務也特別熱心，經常請各地球員吃蔥油餅。

曹錦輝與球迷合影，張姓家長帶著肢體障礙的兒子，專程來與曹錦輝合影並在棒球手套簽名，鼓勵小朋友好好打球。江君平更拿出他的曹錦輝私房簽名球送給孩子，場面溫馨。

台中市南區知名的蔥油餅店舉辦考卷滿分免費送蔥油餅，延續18年。記者陳秋雲/攝影
台中市南區知名的蔥油餅店舉辦考卷滿分免費送蔥油餅，延續18年。記者陳秋雲/攝影
台中市知名蔥油餅店舉辦100分考卷送蔥油餅，特別的是前旅美球星曹錦輝（左）到場助陣。記者陳秋雲/攝影
台中市知名蔥油餅店舉辦100分考卷送蔥油餅，特別的是前旅美球星曹錦輝（左）到場助陣。記者陳秋雲/攝影
旅美大聯盟前投手曹錦輝（右）為球迷在手套上簽名，鼓勵肢體不變的小朋友好好打球。記者陳秋雲/攝影
旅美大聯盟前投手曹錦輝（右）為球迷在手套上簽名，鼓勵肢體不變的小朋友好好打球。記者陳秋雲/攝影

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