南投埔里水情不樂觀 這灌區明天起實施分區輪灌
去年入秋冬後少雨，南投埔里南港溪、眉溪等流域水量銳減，整體水情大受影響，為因應灌溉水源不足，埔里、福興工作站灌區將實施分區輪流灌溉，前者將從明天起實施，後者預計2月1日啟動，輪灌期間會視水情滾動式調整。
根據中央氣象局埔里測站統計，埔里地區去年入秋冬後，降雨偏少，當地去年11月降雨天數5天，雨量共18毫米；12月降雨僅2天，雨量共20毫米，因2個月雨量不到40毫米，當地南港溪、眉溪等流域水量銳減，整體水情大受影響。
農田水利署南投管理處預料近期水情難樂觀，為因應灌溉水源不足，埔里工作站灌區明天（16日）起啟動分區輪流灌溉，福興工作站灌區預計2月1日起實施，反覆實施至降雨量達到正常取水量時停止輪灌，受影響的農田面積達1340公頃。
農水署南投處表示，埔里工作站「南烘圳灌區」覆鼎金小組灌溉面積154公頃，明天起採每輪供水24小時、停水48小時；而水頭、十一份、枇杷、北門小組灌溉面積達307公頃則自後天起採每輪供水48小時、停水24小時，均反覆實施。
福興工作站則預計2月1日起啟動分區輪灌，「北烘圳灌區」面積448公頃，「守城份圳灌區」面積431公頃，因兩者灌溉面積相去不遠，均採供一停一，每輪供水24小時、停水24小時，同樣反覆實施至降雨量達正常取水量時才停止輪灌。
而埔里地區實施分區輪灌，對農業用水量大的茭白筍恐造成影響，筍農憂心，對此，農水署南投處表示，分區輪灌會視降雨狀況及即時水情滾動式調整，同時加強巡檢轄內所屬地下水井掌握水位，若旱象持續，也不排除開井取水支援灌區。
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