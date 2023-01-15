南投埔里水情不樂觀 這灌區明天起實施分區輪灌

去年入秋冬後少雨，南投埔里南港溪、眉溪等流域水量銳減，整體水情大受影響，為因應灌溉水源不足，埔里、福興工作站灌區將實施分區輪流灌溉，前者將從明天起實施，後者預計2月1日啟動，輪灌期間會視水情滾動式調整。

根據中央氣象局埔里測站統計，埔里地區去年入秋冬後，降雨偏少，當地去年11月降雨天數5天，雨量共18毫米；12月降雨僅2天，雨量共20毫米，因2個月雨量不到40毫米，當地南港溪、眉溪等流域水量銳減，整體水情大受影響。

農田水利署南投管理處預料近期水情難樂觀，為因應灌溉水源不足，埔里工作站灌區明天（16日）起啟動分區輪流灌溉，福興工作站灌區預計2月1日起實施，反覆實施至降雨量達到正常取水量時停止輪灌，受影響的農田面積達1340公頃。

農水署南投處表示，埔里工作站「南烘圳灌區」覆鼎金小組灌溉面積154公頃，明天起採每輪供水24小時、停水48小時；而水頭、十一份、枇杷、北門小組灌溉面積達307公頃則自後天起採每輪供水48小時、停水24小時，均反覆實施。

福興工作站則預計2月1日起啟動分區輪灌，「北烘圳灌區」面積448公頃，「守城份圳灌區」面積431公頃，因兩者灌溉面積相去不遠，均採供一停一，每輪供水24小時、停水24小時，同樣反覆實施至降雨量達正常取水量時才停止輪灌。