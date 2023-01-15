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逢甲EMBA彰化校友會做公益 發給芬園弱勢戶600元紅包
年關到了，財政不甚寬裕的彰化縣芬園鄉公所，為了給老人家好過年，近日仍發給每位65歲以上長輩3600元春節敬老禮金，逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天更為近200戶弱勢戶加碼，發給每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，期盼拋磚引玉，一起來關懷弱勢。
逢甲大學EMBA彰化校友協進會總幹事宇名洋說，協會是在去年成立，共有154名會員，多是事業有成的企業主，協會預定每年都舉辦幫助關懷獨居老人、弱勢族群等公益活動，今年是頭一次舉辦，由會員芬園鄉代會主席林忠誠及縣議員許雅琳牽線，前來芬園關懷弱勢。
許雅琳說，芬園鄉每5個人就有一個老人，列冊低收入戶、獨居長者有197戶，得知校友會要做公益，由於年關到了，因此特別牽線前來芬園關懷弱勢，讓鄉內弱勢戶好過年。
逢甲大學EMBA彰化校友協進會理事長賴志峰說，今天除準備600元紅包，也準備沐浴乳、洗衣粉、食用油、餅乾等生活用品、食品物資，用大紅喜氣的袋子包裝成福袋，還現場舉辦春聯揮毫活動，要讓弱勢戶帶回喜氣的春聯，讓新的一年有好運氣。
這場公益活動，包括縣議員莊陞漢、縣議員許雅琳、芬園鄉代會主席林忠誠、芬園鄉代表會副主席郭哲榮、芬園鄉長林世明等人都到場為弱勢戶送上新春祝福。
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