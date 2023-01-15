快訊

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

112學測數B／獨有題占25分「有意擋跨考生」 補教估五標略降：難順著寫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逢甲EMBA彰化校友會做公益 發給芬園弱勢戶600元紅包

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天發給芬園鄉近200戶弱勢戶，每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，讓大家好過年。圖／逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供
逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天發給芬園鄉近200戶弱勢戶，每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，讓大家好過年。圖／逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供

年關到了，財政不甚寬裕的彰化縣芬園鄉公所，為了給老人家好過年，近日仍發給每位65歲以上長輩3600元春節敬老禮金，逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天更為近200戶弱勢戶加碼，發給每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，期盼拋磚引玉，一起來關懷弱勢。

逢甲大學EMBA彰化校友協進會總幹事宇名洋說，協會是在去年成立，共有154名會員，多是事業有成的企業主，協會預定每年都舉辦幫助關懷獨居老人、弱勢族群等公益活動，今年是頭一次舉辦，由會員芬園鄉代會主席林忠誠及縣議員許雅琳牽線，前來芬園關懷弱勢。

許雅琳說，芬園鄉每5個人就有一個老人，列冊低收入戶、獨居長者有197戶，得知校友會要做公益，由於年關到了，因此特別牽線前來芬園關懷弱勢，讓鄉內弱勢戶好過年。

逢甲大學EMBA彰化校友協進會理事長賴志峰說，今天除準備600元紅包，也準備沐浴乳、洗衣粉、食用油、餅乾等生活用品、食品物資，用大紅喜氣的袋子包裝成福袋，還現場舉辦春聯揮毫活動，要讓弱勢戶帶回喜氣的春聯，讓新的一年有好運氣。

這場公益活動，包括縣議員莊陞漢、縣議員許雅琳、芬園鄉代會主席林忠誠、芬園鄉代表會副主席郭哲榮、芬園鄉長林世明等人都到場為弱勢戶送上新春祝福。

逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天發給芬園鄉近200戶弱勢戶，每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，讓大家好過年。圖／逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供
逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天發給芬園鄉近200戶弱勢戶，每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，讓大家好過年。圖／逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供
逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天發給芬園鄉近200戶弱勢戶，每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，讓大家好過年。圖／逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供
逢甲大學EMBA彰化校友協進會今天發給芬園鄉近200戶弱勢戶，每戶600元紅包、優惠券及裝滿物資的福袋，讓大家好過年。圖／逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供

延伸閱讀

IG美照這邊拍！彰化不能錯過絕美海空步道、有金箔冰淇淋的日式商行

絢麗而浪漫 彰化月影燈季點燈迎兔年

歲末彰化檢警齊出手 周末聚餐手做課程多溫馨

彰化眷村中興莊青創據點開幕 即日起推促銷活動1個月

相關新聞

南投埔里水情不樂觀 這灌區明天起實施分區輪灌

去年入秋冬後少雨，南投埔里南港溪、眉溪等流域水量銳減，整體水情大受影響，為因應灌溉水源不足，埔里、福興工作站灌區將實施分...

逢甲EMBA彰化校友會做公益 發給芬園弱勢戶600元紅包

年關到了，財政不甚寬裕的彰化縣芬園鄉公所，為了給老人家好過年，近日仍發給每位65歲以上長輩3600元春節敬老禮金，逢甲大...

台中東區LaLaport要開了 逛街防堵車攻略看這邊

台中市民引頸期盼的東區購物商場「LaLaport」，將在17日開放南館試營運，因附近緊鄰建國市場，加上遇到農曆新年前，預...

南投抽驗春節食品全過關 衛生局仍籲辦年貨5重點

春節將屆，南投縣衛生局趕在農曆年前，針對年節食品製造業者、應景食品販售業者及年菜餐廳辦理稽查及抽驗，共稽查45家抽驗75...

萬和宮賀新年不忘防疫 連三年春聯「先寫好、再發送」

台中萬和宮喜迎兔年，今於萬和文化大樓下贈送名家春聯，吸引眾多民眾現場排隊，領取春聯；萬和宮表示，前兩年受疫情影響，均請書...

台中親子館2月14日恢復借書 小年夜休到大年初九休館

台中市12家親子館設計應景的繪本、手作和大肢體活動，讓親子感受年節氣氛。市府社會局提醒，全市親子館過年期間休息，從小年夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。