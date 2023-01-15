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台中東區LaLaport要開了 逛街防堵車攻略看這邊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中東區大型購物商場LaLaport將在17日試營運，警方已做好相關交通疏運規畫，呼籲市民配合。圖／第三警分局提供
台中東區大型購物商場LaLaport將在17日試營運，警方已做好相關交通疏運規畫，呼籲市民配合。圖／第三警分局提供

台中市民引頸期盼的東區購物商場「LaLaport」，將在17日開放南館試營運，因附近緊鄰建國市場，加上遇到農曆新年前，預計會有大批人潮湧入，第三警分局已嚴陣以待，研議相關交通疏導方案，配合警、義消人力疏導，也希望市民遵守警方指引，避免壅塞。

第三分局長楊川表示，三井LaLaport鄰近台中車站，步行僅約6分鐘，沿途可欣賞帝國糖廠湖景，建議民眾可採取搭火車後，步行前往，另外，例假日，三井購物中心有提供接駁車（三井至台中車站每15分鐘對開1班車次)，建議民眾可多多利用。

若需要自行駕車前往，請記得口訣「順時針右轉入場」，遵守號誌、標誌及標線指示通行，並配合員警交通管制措施及義交指揮；同時也呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空，確實遵守交通規則，共同建構更優質的交通環境，歡欣度過春節假期。

第三警分局表示，三井LaLaport周邊道路，除樂業二路為兩線道，其餘復興東一街、進德路與忠孝路都是四線道，為降低可能造成的交通衝擊，期前規畫周邊交通疏導措施，提出相關因應對策如下：

一、往三井LaLaport：商場停車場入口位於復興東一街，為區分進場及離場行車動線（詳如三井LaLaport進出場動線圖），利用外側車道布設交通錐設置停車場進場車道，區分通過性車流及進場車流動線，以進德路為界，避免與建國市場車流交織。

二、往新建國市場：建國市場停車場由進德路509巷入場，樂業二路出場（詳如建國市場進出場動線圖），為避免與LaLaport車潮交織，將於進德路（樂業二路至忠孝路段）布設交通錐及連桿，禁止商場側車流進入建國市場造成壅塞，另提醒民眾，樂業二路沿線禁止臨時停車，請用路人發揮同理心，切勿影響行車動線。

三、派遣警力及義交協助疏導：為因應逛街與採辦年貨人潮，過年期間，警方在周邊道路編排5名警力、13名義交人員進行疏導，確實管制路口淨空，使民眾能順利進出停車場，並視現場狀況機動調整疏導作為，確保周邊交通順暢。

四、滾動式修正交通維持計畫：第三警分局將協同購物中心、建國市場業者持續評估現場交通狀況，將在營運開始後，滾動式修正交通維持計畫，以符合實際需求。

台中東區大型購物商場LaLaport將在17日試營運，警方已做好相關交通疏運規畫，呼籲市民配合。圖／第三警分局提供
台中東區大型購物商場LaLaport將在17日試營運，警方已做好相關交通疏運規畫，呼籲市民配合。圖／第三警分局提供

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