南投抽驗春節食品全過關 衛生局仍籲辦年貨5重點

春節將屆，南投縣衛生局趕在農曆年前，針對年節食品製造業者、應景食品販售業者及年菜餐廳辦理稽查及抽驗，共稽查45家抽驗75件，全數符合規定，但衛生局仍提醒，民眾辦年貨應選購產地、成分等標示清楚的食品，以確保自身食安。

衛生局指出，春節前後，民眾多會採買年貨，選購食品需求大，為維護民眾健康，縣府啟動「春節複合式專案」計畫，該局派員針對縣內各地年節食品製造業者、應景食品販售業者及年菜餐廳辦理稽查及抽驗，總計稽查45家共抽驗75件。

其中，包含豬、牛、鴨、雞、蚵等肉品及肉類加工品，還有花生、米濕、豆類等製品，以及生鮮和醃製蔬果，瓜子和蜜餞等休閒食品，檢驗動物用藥、農藥殘留、黃麴毒素、著色劑、防腐劑、亞硝酸鹽、甜味劑、過氧化氫及衛生標準等項目。

衛生局表示，此次的春節複合式專案，抽驗年節食品種類多元，經抽測的75件食品及食材，檢驗結果皆符合規定。而為確保民眾食安，後續仍採不定時抽檢，呼籲販售業者應依法保存進銷貨相關交易憑證及紀錄等資訊，俾利溯源追蹤。

衛生局局長陳南松也提醒民眾，採辦年貨時應注意選購來源、標示清楚的食品，避免購買來路不明的散裝食品；建議避免購買外觀過於鮮豔、非自然顏色的食品；若聞起來味道比較刺鼻及酸臭或是飄散不該存有的芳香味等產品應避免選購。