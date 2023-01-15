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台中親子館2月14日恢復借書 小年夜休到大年初九休館

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市社會局今公布，親子館從小年夜休館到大年初九，1月31日恢復開放。圖／社會局提供
台中市社會局今公布，親子館從小年夜休館到大年初九，1月31日恢復開放。圖／社會局提供

台中市12家親子館設計應景的繪本、手作和大肢體活動，讓親子感受年節氣氛。市府社會局提醒，全市親子館過年期間休息，從小年夜1月20日休息至1月30日，大年初十1月31日恢復開館。

親子館圖書教玩具借閱服務1月1日起暫停借閱，進行盤點、修護、消毒及整理，2月14日恢復借用。

社會局說明， 因應農曆新年，台中市各親子館發揮創意，如沙鹿親子館利用大型遊具作關卡，設計有趣的感覺統合課程；大里親子館提供應景的春聯，讓家長帶著小朋友製作，親子共度開心的時光。親子館目前開放原本的入館及活動課程組數，讓孩子及其照顧者可以在親子館共學、共玩。

社會局表示，親子館持續落實協助量體溫、手部消毒等措施，上、下午閉館也加強全館消毒。更多親子館活動訊息和預約方式，可至台中市各親子館臉書粉絲專頁或台中市育兒資源網（https://parent-child.taichung.gov.tw/index.aspx ）查詢

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