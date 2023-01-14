絢麗而浪漫 彰化月影燈季點燈迎兔年

千呼萬喚，位在彰化八卦山的「2023彰化月影燈季」，今晚點燈，即日起到2月28日每天晚上5點30分至10點，每隔半小時都有五彩繽紛的音樂燈光秀，璀璨燈光加上超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，迎向免年的到來。

縣長王惠美主持點燈時表示，今年八卦山大佛整修完成，風采再現，接著迎接建縣300年及癸卯兔年之際，已成為彰化縣招牌的「2023彰化月影燈季」特別不一樣，今年最大亮點就是與LINE貼圖人氣IP好想兔合作的地景裝置，各種造型的好想兔，七大燈區，包括幸福、招財、好運等等，帶出2023彰化月影燈季。

王惠美說，在卦山村還有浪漫白色旋轉木馬，只要憑彰化縣消費300元以上發票或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE粉絲，即可免費搭乘，絕對是兔年最佳賞燈及拍照打卡點。活動詳細資訊可到官方網頁(https://www.2023ch.com.tw/)查詢。

王惠美指出，春節10天連假，除了來彰化月影季賞燈外，自即日起至2月28日，可至彰化縣立美術館欣賞「故宮國寶遊彰化2.0」，另外1月22日(大年初一)到2月5日(元宵節)將在溪州公園辦理「2023花在彰化」活動，今年更新增合法輕航機鯊魚運動競賽機飛行表演，歡迎全國民眾一起來彰化，彰化縣還有15家觀光工廠及26家休閒農場，也希望鄉親把錢花在彰化。

只要在「2023彰化月影燈季」活動、「2023花在彰化」活動及田尾地區以open garden概念精心布置的活動合作店家，三活動地點其中二地點與指定物合影，並在1月22日至3月6日間上傳至活動網站，即有機會抽中iPhone14、iPad、switch及好想兔專屬好禮。