歲末彰化檢警齊出手 周末聚餐手做課程多溫馨

春節腳步近了，檢警單位紛紛慰問需要關懷的民眾及提醒民眾注意寒假治安。今天財團法人犯罪被害人保護協會台灣彰化分會邀請馨生家庭提前圍爐；田中分局、台灣彰化地方法院、社團法人彰化縣兒童少年關懷協會邀少年同樂，提倡正當休閒活動。

犯罪被害人保護協會台灣彰化分會在餐廳舉辦「「112年馨春感恩餐會」，設攤邀請視障朋友和書法家等人按摩、折造型氣球、揮毫寫春聯，另安排魔術表演、川劇變臉、演奏薩克斯風，氣氛熱鬧，彰化地方檢察署檢察長洪家原、財團法人犯罪被害人保護協會副執行長解廣怡、總督導陳娟娟和彰化分會主任委員蕭明仁出席，致贈春節慰問禮券，祝福馨生家庭新年好運又溫馨。