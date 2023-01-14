歲末彰化檢警齊出手 周末聚餐手做課程多溫馨
春節腳步近了，檢警單位紛紛慰問需要關懷的民眾及提醒民眾注意寒假治安。今天財團法人犯罪被害人保護協會台灣彰化分會邀請馨生家庭提前圍爐；田中分局、台灣彰化地方法院、社團法人彰化縣兒童少年關懷協會邀少年同樂，提倡正當休閒活動。
犯罪被害人保護協會台灣彰化分會在餐廳舉辦「「112年馨春感恩餐會」，設攤邀請視障朋友和書法家等人按摩、折造型氣球、揮毫寫春聯，另安排魔術表演、川劇變臉、演奏薩克斯風，氣氛熱鬧，彰化地方檢察署檢察長洪家原、財團法人犯罪被害人保護協會副執行長解廣怡、總督導陳娟娟和彰化分會主任委員蕭明仁出席，致贈春節慰問禮券，祝福馨生家庭新年好運又溫馨。
田中警分局主辦「112年反毒、反霸凌、反詐騙、反飆車、反家暴法治宣導暨戶外休閒活動」，37名少年受邀到警分局禮堂欣賞音樂演奏，主辦單位請太平社區志工教做手作玉米娃娃，即使是大男孩也手巧，做好的玉米娃娃都很可愛。田中警分局分局長林詔徹說，活動寓教於樂，青少年如能在成長黃金期吸收法治知識，較能避免誤蹈法網。
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