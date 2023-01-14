快訊

車廂內打翻奶茶 外國人見證北捷「6分鐘神救援」：歐洲不可能

大陣仗來台…為何此時啟動第二回合談判？學者揭美方3動機

彰化眷村中興莊青創據點開幕 即日起推促銷活動1個月

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，縣長王惠美參觀故事館展出的「眷色村影」彰化中興莊故事特展，並與榮民及榮眷聊天。記者劉明岩／攝影
彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，縣長王惠美參觀故事館展出的「眷色村影」彰化中興莊故事特展，並與榮民及榮眷聊天。記者劉明岩／攝影

彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，彰化縣政府從即日起至2月15日，特別規劃為期一個月的開幕促銷月活動，有社群互動換限定禮、看展送防疫小物、集點滿額送限量文創品、消費滿額可參加抽獎等活動，另規劃有青春正好文創市集、精彩表演節目與手作體驗課程，縣長王惠美歡迎大家來支持進駐青年。

縣長王惠美在主持中興莊青創據點開幕時表示，鄉親期待十多年，中興莊曾經傳說是鬼屋的地方，現在蛻變成為青創據點中興莊，彰化縣把點、線、面逐步串連，從卦山村到中興莊，讓更多的人可以進來到彰化，也提供給更多的青年朋友創業。

王惠美表示，中興莊整理5棟建物，除了故事館還有4棟劃分為6個空間，以公益換租模式，提供給青年朋友進駐，包括有卦山力+、二拾家居、Be Two手作皮件、夜奔白沙、Honey MaMa、旅刺蝟工作室等6個品牌，歡迎在這一個月促銷期間， 多來採購。

文化局表示，其中的中興莊38號做為故事館，展出「眷色村影」彰化中興莊故事特展，展至2月28日，1樓有青島保安旅的組織圖、統帥高芳先將軍的個人事蹟、中興莊興建史、中興莊早期人物生活照、眷村二代及後代口述資料等；2樓為本案建築師郭俊沛特以「中興莊猜想」為主題的其中10幅作品，其使用漆藝工法繪製，線條感帶出歷史的痕跡，顏色區塊反映時代下的生活色彩，畫作標題呼應著時代的演進。

另外，文化局也委託彰化縣中興莊眷村人文協進會，邀請眷村一代、二代訴說關於中興莊眷戶遷台前後的故事，以及過去所經歷的生命故事，文化局同步錄影保存這些重要的歷史記憶，為中興莊故事留下紀錄。

彰化縣中興莊眷村人文協進會理事長高華國說，王中興莊青創據點暨故事特展開幕式，是個好的開端，未來會加發揚光大。

活動詳情請見彰化縣文化局網站或彰化中興莊粉絲專頁(網址:https://www.facebook.com/zxz2023)。

彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，彰化縣政府從即日起至2月15日，特別規劃為期一個月的開幕促銷月活動。記者劉明岩／攝影
彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，彰化縣政府從即日起至2月15日，特別規劃為期一個月的開幕促銷月活動。記者劉明岩／攝影
彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，縣長王惠美參觀故事館展出的「眷色村影」彰化中興莊故事特展。記者劉明岩／攝影
彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，縣長王惠美參觀故事館展出的「眷色村影」彰化中興莊故事特展。記者劉明岩／攝影
彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，彰化縣政府從即日起至2月15日，特別規劃為期一個月的開幕促銷月活動。記者劉明岩／攝影
彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，彰化縣政府從即日起至2月15日，特別規劃為期一個月的開幕促銷月活動。記者劉明岩／攝影

眷村 文化局

延伸閱讀

彰化北斗奠安宮五福臨門小紅包 初一發到初五

彰化寒假推數位化幸福餐券 關懷弱勢學童不漏接

平抑蛋價 王惠美建議運用超徵稅金成立蛋雞產業基金

彰化書法名家揮毫送春聯 民眾大排長龍

相關新聞

帶導盲犬搭台中公車遭駕駛質疑身份 視障者：當下很難過也想哭

1名視障者指控昨天在台中高鐵站帶著導盲犬搭公車要到市區時，卻遭駕駛質疑攜帶導盲犬與視障者身分，感受遭到羞辱。台中市政府表...

黎明幼兒園爭議延宕16年 熟知內情律師：中市府、法院不敢有作為

台中市單元二黎明幼兒園不願加入市地重劃，且被地主控訴佔地16年爭議，熟知內情的律師何金陞在接受媒體訪問時痛批，爭議這麼多...

彰化溪州濁水溪北岸濫倒垃圾歪風盛 信眾掛6張鍾馗神像鎮壓

彰化縣溪州鄉以「虹橋夕照」美景著稱，偏偏這一帶沒監視錄影器，濁水溪堤岸變成偷倒垃圾「天堂」，今天溪州鄉主祀鍾馗的水尾震威...

去年捐百萬！好心人再捐21台新電腦 家扶兒笑：跑很快不會當了

彰化家扶中心二林服務處21部桌上型電腦使用14年，效率低又零件損壞找不到舊件更換，楊姓善心人士獲悉後，今天捐贈21部wi...

準公托調薪業者喊退場 家長痛批：政府無腦政策

行政院拍今年公共化托育人員薪資調高至3萬5千元，準公托教保人員薪資也依年資調升，引發業者反彈，南投唯一參與準公托業者，考...

「要活120歲」彩虹爺爺百歲生日 鐵口直斷盧秀燕活百歲

彩虹爺爺黃永阜無師自通彩繪住家牆面爆紅，打造出台中彩虹眷村景點，入選國際旅遊指南推薦。黃永阜下周一百歲生日，台中市長盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。