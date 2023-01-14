彰化眷村中興莊青創據點開幕 即日起推促銷活動1個月

彰化眷村中興莊青創據點今天正式開幕，彰化縣政府從即日起至2月15日，特別規劃為期一個月的開幕促銷月活動，有社群互動換限定禮、看展送防疫小物、集點滿額送限量文創品、消費滿額可參加抽獎等活動，另規劃有青春正好文創市集、精彩表演節目與手作體驗課程，縣長王惠美歡迎大家來支持進駐青年。

縣長王惠美在主持中興莊青創據點開幕時表示，鄉親期待十多年，中興莊曾經傳說是鬼屋的地方，現在蛻變成為青創據點中興莊，彰化縣把點、線、面逐步串連，從卦山村到中興莊，讓更多的人可以進來到彰化，也提供給更多的青年朋友創業。

王惠美表示，中興莊整理5棟建物，除了故事館還有4棟劃分為6個空間，以公益換租模式，提供給青年朋友進駐，包括有卦山力+、二拾家居、Be Two手作皮件、夜奔白沙、Honey MaMa、旅刺蝟工作室等6個品牌，歡迎在這一個月促銷期間， 多來採購。

文化局表示，其中的中興莊38號做為故事館，展出「眷色村影」彰化中興莊故事特展，展至2月28日，1樓有青島保安旅的組織圖、統帥高芳先將軍的個人事蹟、中興莊興建史、中興莊早期人物生活照、眷村二代及後代口述資料等；2樓為本案建築師郭俊沛特以「中興莊猜想」為主題的其中10幅作品，其使用漆藝工法繪製，線條感帶出歷史的痕跡，顏色區塊反映時代下的生活色彩，畫作標題呼應著時代的演進。

另外，文化局也委託彰化縣中興莊眷村人文協進會，邀請眷村一代、二代訴說關於中興莊眷戶遷台前後的故事，以及過去所經歷的生命故事，文化局同步錄影保存這些重要的歷史記憶，為中興莊故事留下紀錄。

彰化縣中興莊眷村人文協進會理事長高華國說，王中興莊青創據點暨故事特展開幕式，是個好的開端，未來會加發揚光大。

活動詳情請見彰化縣文化局網站或彰化中興莊粉絲專頁(網址:https://www.facebook.com/zxz2023)。