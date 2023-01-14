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南投家扶培力館歷經15年完成 給受助親子圓夢舞台

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
兒少培力館提供家扶兒童學習和展現才藝的空間，縣長許淑華對扶助兒童手煮咖啡技術讚賞不已。圖／南投縣政府提供
兒少培力館提供家扶兒童學習和展現才藝的空間，縣長許淑華對扶助兒童手煮咖啡技術讚賞不已。圖／南投縣政府提供

南投家扶中心兒少培力館歷經15年的籌備和興建，今天歡喜啟用。規畫開放、彈性的環境，讓兒少參與並學習，透過與他人互動，建構社會適應與應變能力。縣長許淑華感謝

所有出錢出力的民眾及團體，給家扶孩子更多機會發揮潛能，翻轉生活早日脫離貧困。

南投家扶扶幼主委陳學堂說，兒少培力館從規畫籌備長達12年，興建工程就耗時3年，前縣長林明溱克服萬難核定捐助200萬元經費，購地到建設全部經費1.8億元，都來自各界善心人士及社團捐款，讓家扶人感恩在心。

落成啟用典禮所有節目、接待參訪由家扶孩子和社工志工共同執行，前縣長林明溱、社勞處長林志忠、縣議員林儒暘、簡千翔、南投市長張嘉哲見證這個歷史時刻，小朋友合奏烏克麗麗、太鼓祥獅獻瑞表達感謝。

許淑華說，兒少培力館為南投家扶1900戶3000多個親子，打開適性發展的大門，提供多元團體活動及才藝課程，讓受助家庭更多機會發揮潛能，從原本接受服務，變成服務他人，讓弱勢孩子有更多機會重新翻轉生活、早日脫離貧窮。

兒少培力館不同樓層空間將規劃多元團體活動及課程，如職人講座、美學生活體驗、才藝養成、創意發想課程、技職培育、市集活動及運動比賽等。兒少也可在實習區塊，展現自己所學。許淑華也品嘗家扶孩子手煮香濃咖啡，稱讚超越職業水準。

南投家扶中心主任魏季李說，培力館提供學習平台及課程，這15年一路走來並不容易，更感謝各界大力支持與協助，讓兒少培力館真實呈現在南投，讓兒少、家長翻轉人生的夢想更有實踐的機會。

南投家扶中心兒少培力館今天落成啟用，提供受助兒童學習和展現才藝的空間。圖／南投縣政府提供
南投家扶中心兒少培力館今天落成啟用，提供受助兒童學習和展現才藝的空間。圖／南投縣政府提供
南投家扶中心兒少培力館前後歷經15年完成，前後任縣長林明溱、許淑華見證各界愛心，助兒少圓夢。圖／南投縣政府提供
南投家扶中心兒少培力館前後歷經15年完成，前後任縣長林明溱、許淑華見證各界愛心，助兒少圓夢。圖／南投縣政府提供
南投家扶中心兒少培力館啟用，家扶孩子舞獅歡喜慶祝。圖／南投縣政府提供
南投家扶中心兒少培力館啟用，家扶孩子舞獅歡喜慶祝。圖／南投縣政府提供

南投 許淑華

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