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彰化溪州濁水溪北岸濫倒垃圾歪風盛 信眾掛6張鍾馗神像鎮壓
彰化縣溪州鄉以「虹橋夕照」美景著稱，偏偏這一帶沒監視錄影器，濁水溪堤岸變成偷倒垃圾「天堂」，今天溪州鄉主祀鍾馗的水尾震威宮舉辦淨堤活動，沿著堤岸懸掛6張鍾馗神像，「舉頭三尺有神明，你在丟，神明在看。」
年關將近家家戶戶大掃除，溪州鄉濁水溪堤岸冒出各式各樣廢棄物，從沙發、櫃子、椅子到廢棄建築磚石木料，水尾村辦公室先請溪州鄉清潔隊運走兩車次廢棄物，但垃圾量照樣偷倒進來，水尾村長蔡曉如會同震威宮管理委員會舉辦淨堤，請出鍾馗保護環境。
淨堤活動上午約9點15分從震威宮出發，90人一路撿拾垃圾放進垃圾袋，清潔隊員提上清潔車，走到西螺大橋堤岸全長約4公里。水尾村長蔡曉如說，預計報名50人，頂多70人，未料來了90人，人手多好做事，淨堤時程縮短為小時。
淨堤範圍沒錄影監視器，眾人認為是容易被偷倒的主因，此外，被偷倒一堆就有第二堆跟著來，未來需要防止「破窗效應」擴大。蔡曉如說，今天在容易被偷倒地點懸掛6張鍾馗神像，未來將爭取鄉公所加裝監視錄影器、設立禁倒廢棄物的大型告示牌，請外地民眾有點公德心，別再把溪州鄉的濁水溪堤岸當垃圾場。
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