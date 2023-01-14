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去年捐百萬！好心人再捐21台新電腦 家扶兒笑：跑很快不會當了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心收到21部電腦主機，都放在二林服務處，中心主任王震光感謝楊姓善心人士。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心收到21部電腦主機，都放在二林服務處，中心主任王震光感謝楊姓善心人士。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心二林服務處21部桌上型電腦使用14年，效率低又零件損壞找不到舊件更換，楊姓善心人士獲悉後，今天捐贈21部windows11最新型桌上型電腦；二林家扶電腦班洪姓等學童開心說，「跑得很快」，不會「當當的」很難用。

彰化家扶為拉近城鄉落差，二林服務處開辦周末電腦班，免費教受扶助兒少操作文書和繪圖軟體、上網找資料，原本21部桌上型電腦已老舊，只能用在最簡易繪圖和文書處理，楊姓善心人士捐贈最新型電腦主機，立刻啟用，21名兒少都說「電腦螢幕不會一直轉圈圈，跑不動。」

楊姓善心人士低調，不願全臉和名字曝光，彰化家扶中心製作跑馬字幕和海報都只寫「楊先生」，帶領受扶助兒少喊「謝謝楊叔叔」。「還以為楊先生從此消失。」彰化家扶主任王震光說，去年楊姓善心人士忽然出現在二林服務處，自稱看到媒體報導彰化家扶受新冠疫情影響募款困難，願捐100萬元，沒想到今年又主動找家扶。

楊姓善心人士表示，以前到外國偏遠地區行醫，因此都會儲存旅費，哪知發生疫情無法出國，他捐出旅費給需要幫助的人，今年彰化家扶中心二林服務處不要捐款要電腦，他從事電腦資訊業，對他而言並非難事，找朋友買同型號的泉機送到彰化家扶二林服務給受扶助兒少使用。

二林鎮長蔡詩到場，代表二林鎮民感謝楊姓善心人士照顧二林弱勢兒少，並期待「拋玉引玉」更多爱心流入偏鄉。新桌機啟用後，家扶社工員教小朋友開啟PPT檔，把圖片拖曳到PPT，「跟舊電腦不一樣，新電腦自動放在中心…。」兒少認真學習，展開嶄新學習旅程。

彰化 家扶中心 疫情

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