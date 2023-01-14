準公托調薪業者喊退場 家長痛批：政府無腦政策

行政院拍今年公共化托育人員薪資調高至3萬5千元，準公托教保人員薪資也依年資調升，引發業者反彈，南投唯一參與準公托業者，考慮薪資成本計畫退出，家長更擔心托育補助從8500元被砍到5000元，痛批政府開支票卻要業者買單，坐在冷氣房才會想出這種無腦政策。

南投縣社會暨勞動處表示，南投縣原有三家托嬰中心，其中草屯鎮托嬰中心加入準公托，最多收托37名嬰幼兒，二年簽約一次，去年9月完成續約。但行政院拋出調整托育人員薪資、且依年資調薪後，業者考慮營運成本，就考慮退出準公托。

而一旦恢復私立托嬰中心，原本政府每月補助準公托幼兒8500元，將調降為5000元，也引發家長反彈。陳姓家長說，這項政策根本未考慮實際狀況，衛福部閉門造車，徒增家長和托嬰中心困擾。

托嬰業者說，當時準公托政策推出，原本也想要加入，但考慮要配合考核外，更怕政府亂訂政策，卻讓業者買單，還好最後加入，否則現在頭痛萬分。

南投縣社勞處表示，經過勸說，中央應會對調整薪資部分提供補貼，準公托業者暫時沒有退出，衛福部將在17日開會討論，業者也將視薪資補貼情況再決定下一步怎麼走。