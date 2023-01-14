「要活120歲」彩虹爺爺百歲生日 鐵口直斷盧秀燕活百歲

彩虹爺爺黃永阜無師自通彩繪住家牆面爆紅，打造出台中彩虹眷村景點，入選國際旅遊指南推薦。黃永阜下周一百歲生日，台中市長盧秀燕今天送上蛋糕與「壽」字金牌慶生。黃永阜許願要活120歲，他攤開手掌給記者看，說他的指頭沾染顏料、今早還持續在畫公仔。

台中彩虹眷村去年爆發不少爭議，先是黃永阜照顧問題，引起當地民代關注，隨後因為黃永阜彩繪著作權歸屬，目前在法院纏訟中；市府去年封閉彩虹眷村加固建築與地基，引發宣稱擁有著作權的彩虹文創，塗抹牆面彩繪，市府已提告民刑事，目前也在審理中。

黃永阜來自香港，因戰亂而來到台灣，最後落腳台中南屯春安社區，他無師自通以鮮豔色彩、童趣筆法打造繽紛的彩繪世界，爆紅成為景點，也打響「彩虹爺爺」名號。台中市政府後來保存黃永阜彩繪的建築，黃也把創作與商業團體簽約授權，引發後續爭議。

黃永阜昨天由妻子陪同，盧秀燕與文化局長陳佳君等人，在南屯區春安國小為他慶生。黃永阜看到盧秀燕，說他懂得看相，端詳盧秀燕面相後，鐵口直斷盧會活100歲。

黃永阜攤開手掌沾染到顏料，他說，今早還在作畫，畫些貓狗等公仔。盧秀燕問百歲生日有何願望？黃永阜說「要活到120歲」，他也強調自己不必戴眼鏡看報紙，因為出門風大，才帶上眼鏡擋風。

盧秀燕強調，彩虹爺爺虛歲百歲，依然耳聰目明，祝福他松柏常青；目前起居由家人與退輔會照顧，彩虹眷村目前進行建築與地基穩固工程，預計農曆年後可完成，將評估安全後再開放。

針對彩虹眷村遭損毀，盧秀燕強調，市府已經提告，等待法院判決，被毀損的彩繪牆面，市府當初都有保存紀錄，將等官司告一段落，再重新復原。