好消息！秋紅谷母黑天鵝下蛋 中市府籲孵化期勿干擾
台中市秋紅谷景觀生態公園去年7月7日迎來2對優美的黑天鵝，近日發現其中1對的母黑天鵝已下蛋，有望為黑天鵝家族增添新的生命。台中市建設局長陳大田表示，由於孵化期間須杜絕人為干擾，盧秀燕市長聽聞喜訊後，也提醒市民勿驚擾或傷害牠，靜待新生命的到來。
陳大田表示，秋紅谷公園作為黑天鵝棲息地，設有以天然樹枝及茅草編織成單斜屋頂，平時可供黑天鵝休憩，繁殖期時也可供孵蛋使用及遮陽擋雨。另為避免犬隻與人為侵擾，湖畔也種植野薑花、美人蕉等，作為天然綠籬屏障，降低黑天鵝們過度靠近岸邊受驚擾，並由專人飼養照護，量身打造適合的棲地環境。
陳大田說，目前正值黑天鵝繁殖期，因黑天鵝父母有強烈的護幼性與領域性，孵化期間須杜絕人為干擾，孵化期為35至38天，自然孵化率一般可達80%，能否成功孕育出下一代，近期即可揭曉。
建設局呼籲，孵育期間請民眾與黑天鵝保持觀賞距離，干擾行為將影響孵育率，黑天鵝以草食為主，照顧的專人會視狀況為黑天鵝補充營養，提醒市民切勿餵食、勿驚擾或傷害牠。年輕的黑天鵝若能自然孵育成功，屆時就能欣賞到成鵝帶領有褐色、淺灰色斑駁狀羽毛的幼鳥，一起悠遊於湖中的美景。
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