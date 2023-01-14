彰化北斗奠安宮五福臨門小紅包 初一發到初五

生肖兔年即將來臨，1200多個鴻運兔、祥獅彩繪燈籠圍繞彰化縣北斗奠安宮，粧點得喜氣洋洋，廟方在燈籠下方舉辦新春花燈大賞開燈儀式，也宣布今年大年初一到初五每天發小紅包、開放擲筊求錢母，奠安宮5位媽祖不休假，天天受理信徒祈願。

北斗奠安宮籌建於1806年，主祀天上聖母，香火鼎盛廣受信徒愛戴，新春花燈大賞邁入第七年，今天北斗奠安宮董事長陳在及全體董監事，邀請縣長王惠美、北斗鎮長李玄在、縣議員李浩誠和劉淑芳、北斗鎮民代表會主席陳世凱和副主席劉國卿等多名鎮代、北斗觀光產業促進會長卓煜明、奠安慈善功德會長楊溢哲，共同啟動開燈科技球儀式，揭開全年有花燈，新春最熱鬧的燈節。

去年北斗奠安宮製作一座「斯文虎」供信眾摸虎祈福，今年兔年「奠安兔」上場，背板寫著吉祥話。董事長陳在引導王惠美「摸兔腳為你開財路，摸兔耳為你招鴻運，摸兔背為你駄康。兔子常伴你左右，兔年好運擋不住。」王惠美笑說，別的兔子吃紅蘿蔔，奠安宮拿棒棒糖，「呷糖乎你大富貴」。

長王惠美表示，北斗奠安宮傳統新春花燈展年年吸引許多遊客從全國各地來觀賞，看花燈、拜媽祖、吃北斗肉圓和小吃，遊賞北斗之後不妨沿中山路（台一線）直走到溪州公園觀賞「花在彰化」賞花，縣政府每年規畫新造景，保證不虛此行。

北斗文創開運市集今天同時開幕，小吃、小物和伴手禮應有盡有，遊客絡繹不絕。「北斗奠安宮是彰化縣三大媽祖廟之一，與彰化南瑤宮、鹿港天后齊名。」文化局局長張雀芬表示，北斗奠安宮每年自辦創意花燈彩繪比賽、傳統元宵燈節，沒申請補助款的熱心振興傳統文化，帶動地方產業發展，令人相當感動。