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台中特色候車亭地圖曝光！ 虎爸、瓢蟲、積木造型都有

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭。圖／台中市交通局提供
大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭。圖／台中市交通局提供

台中市候車亭大變身，顛覆傳統設計，讓棒球、大腸包小腸、虎爸、瓢蟲、積木等特殊造型的候車亭，陪伴乘客一起等公車，掀起搭公車追候車亭的打卡熱潮。今年農曆春節假期長達10天，台中市政府在農曆年前特別繪製特色候車亭地圖，集結10個特色候車亭，歡迎民眾搭公車來走春，收集各種有「藝」思的候車亭。

交通局長葉昭甫表示，盧秀燕市長推動台中市民限定的雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，帶動民眾搭乘公車習慣。這兩年雖受疫情影響，但去年台中市公車運量約7533萬人次，已成市民通勤、接駁的重要大眾運輸工具。

葉昭甫說，交通局推動設計特殊造型候車亭，包含大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭，大里區瑞城國小前「積木候車亭」，運用高低堆疊的設計手法，打造融入在地特色與童趣十足的候車亭；還有位在后里馬場旁的「虎爸」智慧型站牌，俏皮又可愛。

葉昭甫指出，一座候車亭可以改變一座城市的印象，為城市增添新風貌，很多交通迷熱衷收集特色候車亭，台中市的候車亭特色一座接著一座亮相，未來將達一區一特色候車亭，備受好評的還有黎明新村「趣味瓢蟲」、逢甲夜市「大腸包小腸」及台中高工「幸福公車」等特色候車亭，融入周遭景點意象，候車亭猶如公共藝術，打造成為城市另一種面貌。

交通局表示，台中公車候車亭處處有驚喜，還有洲際棒球場的巨型棒球候車亭，會人臉辨識的候車亭，結合位在「公共資訊圖書館(五權南路)」站，推出整合智慧科技與外觀造型於一體的特色候車亭，並與公共資訊圖書館合作，提供新書介紹及活動訊息，成為飄書香的候車亭，市民搭公車時不妨放慢腳步，感受候車亭的魅力。

台中市政府在農曆年前特別繪製特色候車亭地圖，集結10個特色候車亭，民眾可以依照地圖搭公車走春，收集各種有「藝」思的候車亭。圖／台中市交通局提供
台中市政府在農曆年前特別繪製特色候車亭地圖，集結10個特色候車亭，民眾可以依照地圖搭公車走春，收集各種有「藝」思的候車亭。圖／台中市交通局提供
台中洲際棒球場的巨型棒球候車亭。圖／台中市交通局提供
台中洲際棒球場的巨型棒球候車亭。圖／台中市交通局提供
位在后里馬場旁的「虎爸」智慧型站牌，俏皮又可愛。圖／台中市交通局提供
位在后里馬場旁的「虎爸」智慧型站牌，俏皮又可愛。圖／台中市交通局提供
大里區瑞城國小前「積木候車亭」，運用高低堆疊的設計手法，打造融入在地特色與童趣十足的候車亭。圖／台中市交通局提供
大里區瑞城國小前「積木候車亭」，運用高低堆疊的設計手法，打造融入在地特色與童趣十足的候車亭。圖／台中市交通局提供

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