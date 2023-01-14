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大甲鎮瀾宮今年除夕恢復搶頭香！前3名信徒可抱回不同尺寸「金媽祖」

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大甲鎮瀾宮今年除夕恢復搶頭香！前3名信徒可抱回不同尺寸「金媽祖」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮今年恢復除夕子時(深夜11點)搶頭香活動。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮今年恢復除夕子時(深夜11點)搶頭香活動。記者林佩均／攝影

下周就是農曆春節，大甲鎮瀾宮今宣布，2前年因疫情首度取消除夕搶頭香，今年疫情趨緩，恢復除夕1月21日搶頭香活動，前三名信徒可抱回大、中、小的金媽祖，並呼籲信徒戴好口罩、遵守防疫相關規定。

2年前新冠肺炎疫情席捲全球，為避免人群接觸密集感染，前年大甲鎮瀾宮首度取消除夕搶頭香活動。

大甲鎮瀾宮表示，有鑑於今年疫情控制趨緩，今年除夕1月21日晚間11點(子時)將恢復搶頭香活動，由董事長顏清標及副董事長鄭銘坤等人開廟門，前三名頭香信徒分別可獲得大、中、小的金媽祖，市值分別為18000元、8000元與4800元。

大甲鎮瀾宮也呼籲，提醒民眾應落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，出入人多擁擠場所，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

大甲鎮瀾宮今年恢復除夕子時(深夜11點)搶頭香活動，圖為去年除夕夜董事長顏清標帶領眾人誦經祈福國泰民安。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮今年恢復除夕子時(深夜11點)搶頭香活動，圖為去年除夕夜董事長顏清標帶領眾人誦經祈福國泰民安。記者林佩均／攝影

疫情 除夕 鎮瀾宮

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