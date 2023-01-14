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中投公路草屯支線公車減班 老人、學生出入等無車

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中投公路草屯支線公車班次因疫情減班、延長班距，造成居民出入不便。圖／立委馬文君提供
中投公路草屯支線公車班次因疫情減班、延長班距，造成居民出入不便。圖／立委馬文君提供

南投縣中投公路草屯支線（台63甲線）居民出入，長期仰賴總達、全航兩家客運公車，受到疫情影響，客運減少班次、拉長班距，老人就醫、學生補習相當不方便，立委馬文君協調公路總局和業者，業者同意隨疫情減輕，盡快調回正常班次，並增加站牌、更新時刻表，讓居民不用擔心等無車。

草屯鎮新豐里長陳美玲說，台63甲線是中投快速道路支線，全線均為平面道路，北於中投公路草屯交流道自主線分岔出，南接台14線草屯鎮博愛路。平常老人採購或到台中大型醫院就醫，或學生到鎮上補習都仰賴全航和總達客運公車。

但是近年受到疫情影響，兩家客運業者將班次減少，有班距拉長的狀況，不少長輩老大人錯過一個班次，等候下一車次時間過久的窘境，造成居民生活相當不方便。

馬文君團隊經陳美玲反映後，協調公路總局和客運業者，達成三項目標。一、疫情收斂後，總達、全航客運應儘速調回正常班次，滿足居民交通需求。

二、總達客運行駛路線僅設置4個停站站牌，應研議比照全航客運增設5個站牌，包括番子田、新豐、大堀、日新國中、中投加油站。

三、許多長輩不會使用APP，無法即時得知最新班次及發車時間，請客運業者定期印製班車時間表，讓長輩能正確掌握客運到站時間。

馬文君也建議，台63甲線公車班次少，影響居民出入，公路總局必要時可研商增加其他客運行駛，公共運輸應以「人本交通」導向，提供民眾可及性、安全性與便利性，不宜乘客等待公車時間過久，造成通勤學生、長輩就醫的不便。

中投公路草屯支線公車班次因疫情減班、延長班距，造成居民出入不便。圖／立委馬文君提供
中投公路草屯支線公車班次因疫情減班、延長班距，造成居民出入不便。圖／立委馬文君提供

馬文君 疫情

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