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寒冬送暖12年 蔡其昌攜手天一圓德照顧弱勢族群

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌與天一圓德基金會一早發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。圖／立法院副院長蔡其昌提供
下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌與天一圓德基金會一早發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。圖／立法院副院長蔡其昌提供

下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌結合慈善團體募集愛心物資，今早與清水、大甲等地與天一圓德基金會、台中市議員王立任、施志昌、楊典忠，透過愛心志工協助發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。

蔡其昌表示，這是第12年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與天一圓德基金會共同提供愛心物資發送給地方弱勢家庭，尤其這２年台灣受到疫情影響，更需要各界相助，一同關懷照顧弱勢族群。結合民間善心的力量，團結力量大，這次送出上千份的民生物資，讓每一個弱勢家庭能夠過好年。

天一圓德基金會表示，基金會在全台提供寒冬送暖、急難救助、無棺入葬等社會服務，今年是第12年到海線地區，與蔡其昌副院長一起關懷社會，也感謝各界善心人士提供愛心，基金會將會持續把愛分享給需要的人。

下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌與天一圓德基金會一早發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。圖／立法院副院長蔡其昌提供
下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌與天一圓德基金會一早發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。圖／立法院副院長蔡其昌提供
下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌與天一圓德基金會一早發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。圖／立法院副院長蔡其昌提供
下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌與天一圓德基金會一早發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。圖／立法院副院長蔡其昌提供

愛心 蔡其昌 弱勢家庭

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