寒冬送暖12年 蔡其昌攜手天一圓德照顧弱勢族群

下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌結合慈善團體募集愛心物資，今早與清水、大甲等地與天一圓德基金會、台中市議員王立任、施志昌、楊典忠，透過愛心志工協助發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。

蔡其昌表示，這是第12年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與天一圓德基金會共同提供愛心物資發送給地方弱勢家庭，尤其這２年台灣受到疫情影響，更需要各界相助，一同關懷照顧弱勢族群。結合民間善心的力量，團結力量大，這次送出上千份的民生物資，讓每一個弱勢家庭能夠過好年。