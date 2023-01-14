聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒冬送暖12年 蔡其昌攜手天一圓德照顧弱勢族群
下周就是農曆春節，立法院副院長蔡其昌結合慈善團體募集愛心物資，今早與清水、大甲等地與天一圓德基金會、台中市議員王立任、施志昌、楊典忠，透過愛心志工協助發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭和弱勢族群。
蔡其昌表示，這是第12年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與天一圓德基金會共同提供愛心物資發送給地方弱勢家庭，尤其這２年台灣受到疫情影響，更需要各界相助，一同關懷照顧弱勢族群。結合民間善心的力量，團結力量大，這次送出上千份的民生物資，讓每一個弱勢家庭能夠過好年。
天一圓德基金會表示，基金會在全台提供寒冬送暖、急難救助、無棺入葬等社會服務，今年是第12年到海線地區，與蔡其昌副院長一起關懷社會，也感謝各界善心人士提供愛心，基金會將會持續把愛分享給需要的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言