影／通車前先路跑！近8千人開箱國四豐潭段 媽祖、頑皮豹也來參一腳

「國道四號豐原潭子段」預計後天(16日)下午3點開通。今晨由立委江啟臣發起路跑活動，近8000人以雙腳開箱，除邀請前總統馬英九等多位民代一同鳴槍，跑道上也出現慈濟宮媽祖、卡通頑皮豹等跑者，創下台中首樁國道路跑活動紀錄。

為了迎接國四豐潭段完工通車，立委江啟臣邀集台中市政府運動局、台灣新世代關懷協會、台中市豐原慢跑協會等單位，今晨舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，邀請前總統馬英九與藝人李易共襄盛舉，目前全國男子半程馬拉松的紀錄保持人，號稱「黑色閃電」蔣介文也參賽，熱鬧滾滾。

路跑活動發起人江啟臣指出，國四豐潭段在他任內從規劃、設計、經費爭取到興建，近百場的會勘與協調會，如今工程進度已達成階段性目標，預計在後天(16日)開放通車，可望紓解北台中車流，由山城連結市區節省超過20分鐘路程，完善台中路網發展。

國道上奔馳的不是車輛，是近8千名跑者邁開步伐、眺望山城風光，除小小跑者，連前總統馬英九、頑皮豹、豐原信仰中心「豐原媽祖」也上賽道體驗，歡慶地方盛事。

馬英九致詞表示，他上一次來到台中路跑是在前台中市長胡志強時代，很開心能再度參加台中路跑活動。