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彰化亮起來！ 絢燦花燈喜迎建縣300年 越夜越美麗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
從彰化車站前廣場望向車站，車站外牆上一座由光雕燈砌起的城門造型燈飾也同步亮起，連結了先民與彰化古城光榮歷史及印記。圖／彰化市公所提供
從彰化車站前廣場望向車站，車站外牆上一座由光雕燈砌起的城門造型燈飾也同步亮起，連結了先民與彰化古城光榮歷史及印記。圖／彰化市公所提供

今年（2023年）是彰化建縣（城）300年，推出「彰化300．古城慶典之都」系列活動，昨晚在火車站廣場「點亮」主燈「兔兔together」，車站外牆由光雕燈砌起的城門造型燈飾也同步亮起，街頭張燈結綵，彰化縣政府在八卦山舉辦的「2023月影燈季」也將在今晚點燈，彰化夜裡絢麗燦爛，充滿著歡慶氣氛。

彰化市公所在這歷史的交會點，隆重推出「彰化300．古城慶典之都」系列活動，以充滿喜慶快樂的心情，歡慶彰化300歲生日，也迎接彰化未來的300年。接續藝術家與名人參與彩繪燈籠的盛會之後，以小小燈籠串起「點亮」整個彰化城區，讓來到彰化的遊客，感受到熱鬧迎春的喜氣。

除點燈外，從彰化車站前廣場望向車站，車站外牆上一座由光雕燈砌起的城門造型燈飾也同步亮起，彷彿將大家思緒拉回百年前彰化古城城門與城牆，連結了先民與彰化古城光榮歷史及印記。

市長林世賢說，「彰化300．古城慶典之都」系列活動在點燈之後，緊接著農曆過年有除夕路跑迎頭香、大年初一起一連五天永樂過年節及初一至十五的天公賜福添好運、2月11日古城提燈踩街與彰化300晚會，精彩活動一波波展開。

市公所表示，今年彰化過年購物節活動與彰化市永樂商圈協會合作，自1月22日至1月28日在永樂街舉辦，初二至初六邀請彰化在地特色攤商及文創攤商進駐，現場更有免費手作及童玩活動可親子同樂參加，初二至初七每日6場彰化街頭藝人不斷電精彩表演。相關活動資訊可至「彰化市公所」臉書或彰化市公所官方網站（ https://www.changhua.gov.tw/ ）查詢。

彰化縣政府舉辦的「2023月影燈季」也將在今晚6點在八卦山大佛風景區熱鬧點燈，現場有限量300份好想兔紅包袋及1000份兔年小提燈送給參與點燈儀式民眾，月影燈季今年以「建縣300 幸福兔U」為主題，共有7組可愛的好想兔搭配璀璨燈光現身於卦山村、參佛道、九龍池及天空步道等燈區，更有燈光秀及浪漫白色旋轉木馬。

彰化市街頭張燈結綵，喜氣洋洋，越夜越美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市街頭張燈結綵，喜氣洋洋，越夜越美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（左三）等人昨晚在彰化火車站為主燈「兔兔together」點燈。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢（左三）等人昨晚在彰化火車站為主燈「兔兔together」點燈。圖／彰化市公所提供
彰化市街頭張燈結綵，喜氣洋洋，越夜越美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市街頭張燈結綵，喜氣洋洋，越夜越美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市街頭張燈結綵，喜氣洋洋，越夜越美麗。圖／市公所提供
彰化市街頭張燈結綵，喜氣洋洋，越夜越美麗。圖／市公所提供

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