春節不打烊 中市關懷中心諮詢服務持續守護民眾

農曆春節將屆，為守護市民健康及安全，台中市各區級關懷中心專線諮詢服務春節不打烊，持續安排專人協助確診民眾居家照護隔離期間生活問題，陪伴市民平安過好年。台中市民政局長吳世瑋表示，今年春節適逢近10年來最長年假，考量國際疫情未穩定，市府防疫不鬆懈，春節期間持續受理諮詢服務，協助處理居家照護者相關生活事務，請居家照護者放心。

吳世瑋表示，近期國內疫情升溫轉趨嚴峻，且春節假期天數長，提醒民眾應維持良好衛生習慣，人潮密集場合仍建議佩戴口罩，若有疑似症狀出現也請儘速就醫。此外，為嚴防連假期間疫情擴大，市府1月16、17日也加開COVID-19疫苗快打站，提供家中長輩免預約施打服務，長輩可依時間地點前往注射，提高保護力。

吳世瑋說，台中市自今年1月1日起雖停止發放關懷包，確診民眾如居家照護期間有生活需求問題，仍可電洽各區公所關懷中心諮詢專線或撥打1999市民專線，將由相關單位協助解決生活問題，也提醒確診民眾，隔離期間請遵守居家照護注意事項，以保護自身及家人健康。

民政局提醒，目前國境解封加上農曆春節檔期，入境國門人數大增，呼籲民眾連假前夕，先備妥適量防疫物資，包括口罩、家用快篩試劑及酒精等，連假期間做好防護措施，平安過好年。另台中市各區居家安心照護關懷中心電話請至民政局網站查詢https://www.civil.taichung.gov.tw/2264848/post。