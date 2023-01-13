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中龍鋼鐵迎ESG 相當種5000棵樹 勇奪雙金肯定

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中龍鋼鐵煉鋼廠「進步圈」奪下台灣持續改善競賽金塔獎。圖／中龍鋼鐵提供
中龍鋼鐵煉鋼廠「進步圈」奪下台灣持續改善競賽金塔獎。圖／中龍鋼鐵提供

中鋼集團中龍鋼鐵公司迎接ESG永續發展浪潮，煉鋼廠「進步圈」以改良預熱器構造，減少碳排62%，等於種5000棵樹，奪下台灣持續改善競賽(TCIA)金塔獎，公用設施處「至善圈」以善用自動防錯降成本，摘下第45屆全國金銀獎品管圈競賽金獎。

中龍鋼鐵說，公司承襲中鋼集團「團隊、企業、踏實、求新」四大精神，推行自主管理活動邁入第9年，深耕有成，在品質、成本、安全、維護、生產方面持續精進改善，去年參與全國競賽成果豐碩，獲雙金肯定。

煉鋼廠「進步圈」由轉爐工場扁鋼胚鑄造課輪班人員組成，曾在2019年代表台灣，參加日本舉辦國際品管圈競賽榮獲金獎殊榮，去年團隊在生產扁鋼胚過程找出節能省碳的好方法。

煉鋼廠「進步圈」說明，去年以改良預熱器構造，提升熱效能，減少使用天然氣，預熱成本降低59%，減少碳排62%，相當於3萬7417公斤二氧化碳CO2，相當於種下5000棵樹，也因此取得經濟部智慧財產局新型專利認證。

由公用設施處電氣檢修課員工組成的「至善圈」，善用自動防錯的愚巧法，克服維護工作中定位困難及固定不易等多項作業障礙，找出模組化對策，投資成本低卻能有效大幅度減少單項作業工時約達840分鐘，大幅提升工作效率，也消除工安疑慮。

中龍鋼鐵說明，公司迎接ESG浪潮，並加大節能減碳力道，公司內部去年4月新增「碳中和獎」，不忘善盡企業社會責任、響應世界潮流的碳中和趨勢。中龍公司持續秉持「點滴經營，積小勝為大勝」的精神，朝向智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的新願景邁進。

中龍鋼鐵煉鋼廠「進步圈」奪下台灣持續改善競賽金塔獎。圖／中龍鋼鐵提供
中龍鋼鐵煉鋼廠「進步圈」奪下台灣持續改善競賽金塔獎。圖／中龍鋼鐵提供
中龍鋼鐵煉鋼廠「進步圈」奪下台灣持續改善競賽金塔獎。圖／中龍鋼鐵提供
中龍鋼鐵煉鋼廠「進步圈」奪下台灣持續改善競賽金塔獎。圖／中龍鋼鐵提供

團隊 減碳

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