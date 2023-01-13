日月潭15家飯店準備300份幸福年菜 分送魚池弱勢關懷戶
邁入第12年的魚池鄉公益年菜活動，15家日月潭區飯店業者，今天以「主廚秀」揭開序幕，共同烹煮五菜一湯的幸福年菜，將以禮盒方式贈送給全鄉弱勢代表戶， 魚池鄉長劉啟帆表示，公益年菜將於1月21日除夕，統一進行年菜烹煮與裝盤，再將當日製作的溫暖年菜送至鄉內13村，300戶關懷戶家庭。
劉啟帆表示，魚池鄉日月潭區業者先前受疫情衝擊，觀光受到極大影響，如今疫情已趨緩，在地15家飯店業者再度聯手，出動各飯店主廚分別製作溫暖的年菜，以各自的拿手好料理，踴躍響應每年一次幸福年菜活動，除夕當天進行年菜烹煮與裝盤，再由鄉長、鄉民代表、飯店業者、村長、鄉公所同仁，兵分多路送到關懷戶家庭，也希望所有鄉親一起過個平安喜樂的好年。
飯店業者如雲品溫泉酒店、涵碧樓、日月潭大飯店、日月潭教師會館、映涵渡假飯店、力麗儷山林會館、日月潭經典大飯店、晶園休閒渡假村、日月潭馥麗溫泉大飯店、田螺屋土雞城、九族文化村、日月潭大淶閣、金井山泉農莊、原力生技休閒農場、阿正師山林餐館共15家業者。
晶園民宿負責人張心盈表示，春節是華人最重要的節日，魚池第12年辦理幸福年菜活動，在除夕當天把由業者熱情響應的300份年菜禮盒，親手分享給鄉內低收入戶、獨居弱勢長者及村長提報之弱勢戶，不僅寒冬送暖關懷，更展現魚池鄉團結、彼此照顧的精神。
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