剷除彰化綠鬣蜥大本營第一步 整治二林溪水環境
彰化縣二林溪曾是二林鎮與芳苑鄉的美麗交界，曾幾何時淪為綠鬣蜥彰化大本營，縣政府爭取全國水環境改善計畫補助二林溪周邊水質淨化營造計畫，今天在二林鎮圖書館舉辦說明會，廣納民意作為計畫實施參考。
二林溪流經溪州、埤頭、竹塘、二林、芳苑等五鄉鎮，帶狀流域最寬處約3.5公里，長約18公里，支流包括犁頭厝、源成、巷子溝、牛墟、後寮、山寮、芳苑工業區等排水，通過台61線（西部濱海快速公路）沿著芳苑一段海堤流入台灣海峽。
縣政府水利資源處在二林鎮圖書館，舉辦二林溪周邊水質淨化營造計畫的第一期委託規畫設計服務案說明會；水資處表示，二林溪營造計畫地點位在二林市區中心，緊鄰二林基督教醫院、縣立二林高中，夜間許多鎮民前往散步，現有道路老舊，縣政府根據民眾反映，鋪設信義橋到忠孝橋之間約795公尺的景觀步道，同時整治混濁的溪水。
縣議員洪子超在會中提出，二林溪以前河道淤積，民眾反映並透過民意代表陳情，須經冗長時間才改善，未來縣府相關單位應定期巡視及維護二林溪環境，他還拿出台中柳川水岸圖片，建議草坪架設燈光後，視覺效果較吸睛，可提高二林溪步道的辨別度，化身市區新亮點，吸引民眾到這裡打卡。
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