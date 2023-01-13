中市稽查抽驗春節應景食品 1件竹笙不合格

台中市食安處啟動「春節應景食品查核抽驗專案」，加強抽驗市售傳統零食、圍爐年菜、冷凍冷藏調理食品等應景食品，共計抽驗242件，1件竹笙不符規定，已要求業者下架。

農曆春節將至，台中市食安處今天發布新聞稿指出，自去年11月起啟動「春節應景食品查核抽驗專案」，加強抽驗市售傳統零食、伴手禮、圍爐年菜、冷凍冷藏調理食品、加工肉製品、生鮮蔬果及肉類等應景食品，檢驗項目包含甜味劑、防腐劑、著色劑、重金屬、農藥殘留、動物用藥殘留等。

食安處指出，專案抽驗網購應景食品10件，總計抽驗242件產品，其中1件竹笙產品，經檢出重金屬鎘4mg/kg（限量標準：2mg/kg）及殘留農藥β-安殺番（β-Endosulfan）0.15ppm（公告禁用農藥），已命業者立即下架並停止販售，並移請源頭業者所轄的台北市政府衛生局查辦。

食安處提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法規定，食品中殘留農藥或動物用藥超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者處新台幣6萬元以上2億元以下罰緩。