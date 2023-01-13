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台中糕餅業者捐萬片太陽餅 為弱勢家庭送愛

中央社／ 台中13日電

台中市一家糕餅業者有感經濟弱勢民眾沒有餘裕購買甜點，發起新春送餅活動，今天捐出1萬片太陽餅。

台中市政府社會局今天舉辦以糕餅傳愛活動，會中陳允寶泉食品總經理翁羿琦捐贈5000片太陽餅，由社會局副局長陳坤皇代表接受，轉贈給社福機構，並頒贈感謝狀；南投縣與新北市的社福機構也到場，另外獲贈5000片太陽餅。

陳坤皇致詞時表示，感謝善心企業以糕餅傳遞愛與溫暖，去年中秋節，業者也透過議員媒合，捐贈600份月餅禮盒，給台中市東區、南區與西屯區的弱勢家庭；今年春節再捐贈象徵溫暖的太陽餅，社會局將在年節前分送，與安置機構和課後照顧據點的孩子、身障日照和小作所的學員及長輩分享。

翁羿琦指出，弱勢家庭經濟狀況不佳，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，弱勢家庭沒有餘裕購買甜點，因此發起新春送餅活動，也呼籲大眾一同關懷弱勢。

弱勢家庭 台中市

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