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影／南投縣梅花綻放延後10天 預估春節是最佳觀賞時刻

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影
明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影

南投縣四大梅區受去年入冬高溫、少雨影響，主要梅區的梅花都延遲報到至少10天以上，近來受到冷氣團南下的幫助，信義鄉大青、二青品種梅花已開到七成左右，而胭脂梅也開至四、五成，信義鄉農會表示，明天起鋒面南下的濕冷天氣， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。

信義鄉農會總幹事何建中說，今年梅花花期延後10天，由於明天起又有鋒面及大陸冷氣團，濕冷天氣更有助梅花綻放，信義鄉部分高海拔梅區像是外坪頂，花況預估春節前後會大量開花，另加上牛稠坑、風櫃斗、烏松崙等梅區，隨著未來幾日氣溫都低，可望讓梅花陸續綻放大開。

南投縣主要產梅區集中信義、仁愛、水里、國姓等4個鄉，每年入冬都會有梅花盛開，賞梅人潮有助於在地梅產業的行銷，但去年入冬後的高溫，且降雨量減少，氣條不利梅花的開花，造成4大梅區的花期都遲到，不只信義鄉等梅區，包括仁愛鄉互助、新生村賞梅區，也是本周才有梅花開花的現象。

信義鄉公所指出，梅花的花季目前只有四、五成開花，主要以大青、二青為主，預估下星期起胭脂梅也開花後，才是南投縣梅花季的最佳觀賞期，特別是農曆春節連假期間，民眾可欣賞梅花大開的美景。

至於仁愛鄉的梅花，主要集中在彭家、袁家梅園，農民表示，今天梅花開花已有3、4成，樹齡約3、40年的老梅樹開花較早，明天周休假日起進入觀賞期，目前枝頭已結滿花苞，預計再過1星期盛開，花期落在農曆春節連假上半段，歡迎民眾前往部落賞梅。

明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影
明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影
明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影
明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影
明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影
明天起鋒面南下的濕冷天氣，信義鄉農會表示， 將更有助梅花綻放，預估春節將是梅花大開最佳觀賞時刻。記者黑中亮／攝影

梅花 賞梅 春節

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