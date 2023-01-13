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南投立委補選 草屯商工前生輔組長魯昱君參戰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
退休教官魯昱君今天登記參選南投第二選區立委補選登記，希望爭取中央建設，帶動南投發展。圖／讀者提供
退休教官魯昱君今天登記參選南投第二選區立委補選登記，希望爭取中央建設，帶動南投發展。圖／讀者提供

南投縣第二選區立委補選今天登記截止，除了國民黨林明溱、民進黨蔡培慧以及無黨籍陳聰鑑三人外，曾任草屯商工生輔組長的魯昱君也以國家公義運動黨登記參選，提出爭取中央經費推動南投建設等5項政見，爭取選民認同。

魯昱君（女，52歲）國防大學政戰學院畢業，曾任陸軍官校心輔官、草屯商工生輔組長、教育部南投縣聯絡處助理督導退休。

魯昱君說，國家公義運動黨成立4年雖然是小黨，但都是志同道合的同志，希望藉由參政，成為守護國家、監督執政的清流。

她是名間鄉人，對於南投大小事相當熟悉，希望當選立委後，能夠推動南投縣的發展。她提出5項政見，爭取中央經費、推動南投建設；整合國家資源、提升偏鄉教育；優化醫療系統、加強婦幼關懷；推動文創產業、鼓勵青年返鄉；健全體育環境、帶動城市觀光。

國家公義運動黨推薦魯昱君（右），今天完成南投立委補選登記，成為第四個參選人。圖／讀者提供
國家公義運動黨推薦魯昱君（右），今天完成南投立委補選登記，成為第四個參選人。圖／讀者提供

南投 偏鄉教育 文創產業

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