南投立委補選 草屯商工前生輔組長魯昱君參戰

南投縣第二選區立委補選今天登記截止，除了國民黨林明溱、民進黨蔡培慧以及無黨籍陳聰鑑三人外，曾任草屯商工生輔組長的魯昱君也以國家公義運動黨登記參選，提出爭取中央經費推動南投建設等5項政見，爭取選民認同。

魯昱君（女，52歲）國防大學政戰學院畢業，曾任陸軍官校心輔官、草屯商工生輔組長、教育部南投縣聯絡處助理督導退休。

魯昱君說，國家公義運動黨成立4年雖然是小黨，但都是志同道合的同志，希望藉由參政，成為守護國家、監督執政的清流。