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重機車噪音煞風景 日月潭等熱門景點祭聲音照相

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣去年以聲音照相取締汽機車噪音違規，共告發100輛次。圖／南投縣環保局提供
南投縣去年以聲音照相取締汽機車噪音違規，共告發100輛次。圖／南投縣環保局提供

南投縣觀光熱門，吸引重機車隊、改裝車在山水美景享受馳騁快感，噪音卻讓民眾受不了。南投縣環保局取締高噪音車輛，去年執行稽查共執行92場次，告發高噪音車輛100輛次，今年鎖定高噪音熱點路段加強取締，布署聲音照相儀器加強取締，還給民眾和山林應有的安靜。

八卦山139縣道假日常有重機車隊光顧，除了超速、壓車過彎等行為，深夜噪音擾民讓沿線居民相當困擾，甚至引起居民和重機騎士衝突。此外，日月潭、集集等風景區或山徑蜿蜒道路，也常有車隊或改裝車出沒，影響居民生活品質，「碰、碰」的引擎噪音聲浪，也破壞山林美景的寧靜。

南投縣環保局為維護民眾居住生活品質，去年每月會同警方、監理站單位不分平日及假日取締噪音車輛，一年下來執行夜間噪音攔查28場次，攔檢101輛次，經檢測後不合格車輛29輛次，依據噪音管制法第26條處罰條例告發，裁處金額共7萬2900元；科技執法聲音照相稽查共執行92場次，查獲及告發高噪音車輛100輛次，並依噪音管制法進行告發，裁處金額18萬3600元。

環保局長李易書說，縣內高噪音路段包括台3線、台14線、台21線、136縣道及139縣道等熱點區域，主要就是道路路段景觀優美，但部分駕駛改裝車輛，噪音、超速相當擾民。環保署添購兩套聲音照相儀器，將布署在噪音熱點。

另對大專校園、機車定檢站、改裝車店、透過落實源頭噪音管制宣導，希望車主進行不當改裝，或是超速及重催油門等駕駛習慣。環保局將持續納入民眾常陳情機動車輛噪音熱點或住宅區等較寧靜路段執行，以提升居住環境品質、改善高噪音車輛擾寧問題。

南投縣環保局夜間在國道三號南投服務區取締改裝車輛噪音違規。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局夜間在國道三號南投服務區取締改裝車輛噪音違規。圖／南投縣環保局提供

噪音 南投 重機

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