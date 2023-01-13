重機車噪音煞風景 日月潭等熱門景點祭聲音照相

南投縣觀光熱門，吸引重機車隊、改裝車在山水美景享受馳騁快感，噪音卻讓民眾受不了。南投縣環保局取締高噪音車輛，去年執行稽查共執行92場次，告發高噪音車輛100輛次，今年鎖定高噪音熱點路段加強取締，布署聲音照相儀器加強取締，還給民眾和山林應有的安靜。

八卦山139縣道假日常有重機車隊光顧，除了超速、壓車過彎等行為，深夜噪音擾民讓沿線居民相當困擾，甚至引起居民和重機騎士衝突。此外，日月潭、集集等風景區或山徑蜿蜒道路，也常有車隊或改裝車出沒，影響居民生活品質，「碰、碰」的引擎噪音聲浪，也破壞山林美景的寧靜。

南投縣環保局為維護民眾居住生活品質，去年每月會同警方、監理站單位不分平日及假日取締噪音車輛，一年下來執行夜間噪音攔查28場次，攔檢101輛次，經檢測後不合格車輛29輛次，依據噪音管制法第26條處罰條例告發，裁處金額共7萬2900元；科技執法聲音照相稽查共執行92場次，查獲及告發高噪音車輛100輛次，並依噪音管制法進行告發，裁處金額18萬3600元。

環保局長李易書說，縣內高噪音路段包括台3線、台14線、台21線、136縣道及139縣道等熱點區域，主要就是道路路段景觀優美，但部分駕駛改裝車輛，噪音、超速相當擾民。環保署添購兩套聲音照相儀器，將布署在噪音熱點。