快訊

暗殺安倍被正式起訴！山上徹也遭檢方認定「可追究刑事責任」

112學測數A／去年史上最難、今年「苦民所苦」 師指留意1重點：估五標提高

15歲少年打3劑 染疫3天呼吸困難送急診 插管治療1.5月不治

彰化增設第32個消防分隊 二林中科分隊下半年啟用

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化中科二林園區引進精密機械、光電、電腦周邊及半導體等產業，二林中科消防分隊預計下半年啟用。圖／彰化消防局提供
彰化中科二林園區引進精密機械、光電、電腦周邊及半導體等產業，二林中科消防分隊預計下半年啟用。圖／彰化消防局提供

彰化中科二林園區引進精密機械、光電、電腦周邊及半導體等產業，目前已核准引進超過36家廠商，為保障廠商及居民安全，彰化縣府興建二林中科消防分隊，工程預計今年4月就能完工，下半年啟用，將成為消防局第32個分隊。

彰化縣議會臨時會彰化縣議員陳一惇質詢指出，二林中科消防分隊將成立，但現在消防人力不足下擔心接下來西南角消防員被調到新分隊，反而增加同仁工作負擔。

彰化縣消防局彰化消防分隊小隊長去年在臉書「小宏暴走」貼文指出，彰化市人口數22萬6434人，彰化市實際外勤消防員卻只有58人，向外界求救稱「我們真的需要被重視」，也讓彰化消防人力再度受到討論。

彰化縣府消防局長施順仁表示，去年起消防局投入超過4000萬元人事預算，並已擴充預算員額至779人，今年消防局已爭取中央配賦29位消防人力，未來3年增加73人，持續針對人力滾動式檢討，二林中科消防分隊工程已達到7成，初步會調派有意願的同仁，再增補不足。

施順仁說，中科管理局無償提供園區內土地，供縣府規劃興建彰化縣消防局第四大隊二林中科消防分隊，初期會先派駐約8名同仁，遴派具有化學災害搶救能力及器材使用的專業同仁進駐，以預防園區一旦發生火警，可能造成化學物質多樣毒化致災的風險，新廳舍也可視未來二林中科及二林精密園區的發展狀況，保留可再擴建的彈性。

二林中科消防分隊興建工程於去年3月13日開工，主體架構為地上1層樓辦公廳舍、消防車庫及周邊景觀，總樓地板面積約221坪，全案興建經並已取得「銀級」候選綠建築證書。

彰化二林中科消防分隊預計下半年啟用。圖／彰化消防局提供
彰化二林中科消防分隊預計下半年啟用。圖／彰化消防局提供

消防員 綠建築

延伸閱讀

台南消防因應春節遊客潮 在博物館飯店辦自主防災演練

彰化縣入冬多起住宅工廠電線走火 消防局教「先摸先知」

影／國三北上彰化路段火燒車 幸無人受傷

國道3號彰化段小貨車被火勢吞沒 車道暫封閉回堵2公里

相關新聞

彰化增設第32個消防分隊 二林中科分隊下半年啟用

彰化中科二林園區引進精密機械、光電、電腦周邊及半導體等產業，目前已核准引進超過36家廠商，為保障廠商及居民安全，彰化縣府...

台中港區3家風電產業勞檢缺失 共罰34萬元、2處勒令停工

台中市副市長王育敏今與勞動部政務次長王尚志、勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌及勞工局長張大春，至台中港稽查世紀樺欣風能股...

台南佳里住商不動產捐350份年菜 贊助助弱勢家庭年夜飯

住商不動產台南佳里店總經理謝彧森、卓素月夫婦今天捐贈350份圍爐年菜，給北台南家扶佳里服務處受助家庭，北台南家扶代表感謝...

「兔歸海線」 清水眷村文化園區34件自創動漫人物吸睛

喜迎兔年！台中市中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會推出「2023小願遊」，學子將海線景點結合兔子意象，繪製34件...

南投市寒冬送暖送春聯 弱勢民眾歡喜迎新年

南投市公所今天舉辦「點亮愛心，寒冬送暖」活動，發放生活物資給低收入戶及邊緣戶家庭，公所也邀請書名法名家揮毫，讓市民和弱勢...

彰化議長謝典林提案向中央爭取強韌經濟預算升級產業

彰化縣議會今天開臨時會，彰化縣議會議長謝典林在臨時動議針對昨天行政院會通過超徵稅金運用的特別條例草案，提案籌組跨黨派小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。