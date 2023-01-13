彰化增設第32個消防分隊 二林中科分隊下半年啟用
彰化中科二林園區引進精密機械、光電、電腦周邊及半導體等產業，目前已核准引進超過36家廠商，為保障廠商及居民安全，彰化縣府興建二林中科消防分隊，工程預計今年4月就能完工，下半年啟用，將成為消防局第32個分隊。
彰化縣議會臨時會彰化縣議員陳一惇質詢指出，二林中科消防分隊將成立，但現在消防人力不足下擔心接下來西南角消防員被調到新分隊，反而增加同仁工作負擔。
彰化縣消防局彰化消防分隊小隊長去年在臉書「小宏暴走」貼文指出，彰化市人口數22萬6434人，彰化市實際外勤消防員卻只有58人，向外界求救稱「我們真的需要被重視」，也讓彰化消防人力再度受到討論。
彰化縣府消防局長施順仁表示，去年起消防局投入超過4000萬元人事預算，並已擴充預算員額至779人，今年消防局已爭取中央配賦29位消防人力，未來3年增加73人，持續針對人力滾動式檢討，二林中科消防分隊工程已達到7成，初步會調派有意願的同仁，再增補不足。
施順仁說，中科管理局無償提供園區內土地，供縣府規劃興建彰化縣消防局第四大隊二林中科消防分隊，初期會先派駐約8名同仁，遴派具有化學災害搶救能力及器材使用的專業同仁進駐，以預防園區一旦發生火警，可能造成化學物質多樣毒化致災的風險，新廳舍也可視未來二林中科及二林精密園區的發展狀況，保留可再擴建的彈性。
二林中科消防分隊興建工程於去年3月13日開工，主體架構為地上1層樓辦公廳舍、消防車庫及周邊景觀，總樓地板面積約221坪，全案興建經並已取得「銀級」候選綠建築證書。
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