台中港區3家風電產業勞檢缺失 共罰34萬元、2處勒令停工

台中市副市長王育敏今與勞動部政務次長王尚志、勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌及勞工局長張大春，至台中港稽查世紀樺欣風能股份有限公司、天力離岸風電科技股份有限公司及西門子歌美颯台中機艙廠二期新建工程，共發現31項缺失及停工2處，依法裁罰34萬元，並要求業者限期改善。

台中市勞動檢查處指出，世紀樺欣風能股份有限公司有16項缺失，共罰24萬元。其中，滾圓機機坑，深度超過2公尺，周圍沒做護欄；另一處為使用固定式起重機，進行吊掛鋼板，未經勞動檢查機構檢查合格許可，逕自啟用，勞工局勒令2處停工，立即改善。

離岸風機西門子歌美颯台中機艙廠二期新建工程及離岸風機基椿，共有5項缺失，裁罰10萬元，限期改善。其中，營造工地施工架立架與立架間銜接處，因未設置插銷，進行處分，勞動部職安署命立即改善。

葉片製造商天力離岸風電科技股份有限公司聯合檢查，違反10項，勞工局命限期改善。

王尚志指出，今日春安聯合稽查，發現作業現場存在墜落、化學品危害及吊掛物飛落等職安問題，已要求業者立即改善；另外，正值年終歲修、趕工時期，也盼事業主發揮責任心，協助勞工朋友遵守職安相關規定，保障勞工權益，讓大家都能平安過好年。

王育敏呼籲，年關將近，很多歲修及趕工情況，在趕工的過程中，難免增加職災風險，提醒各事業單位對於勞工工作環境安全不能鬆懈，在拼經濟的過程同時顧好安全，大家才可安心過好年。