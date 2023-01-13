台南佳里住商不動產捐350份年菜 贊助助弱勢家庭年夜飯

住商不動產台南佳里店總經理謝彧森、卓素月夫婦今天捐贈350份圍爐年菜，給北台南家扶佳里服務處受助家庭，北台南家扶代表感謝。

謝彧森、卓素月夫婦原在彰化縣經營全家福房仲業。24年前返回故鄉佳里經營並加盟住商不動產。

謝彧森表示，感念地方鄉親支持，本著取之於社會，用之於社會的回饋精神，16年前開始投入公益，每年捐贈物資、金錢給慈善團體及低收入戶。

謝彧森說，近年來受到疫情影響，百業皆受重創，可想弱勢家庭的生活應是更難捱，過年前帶領工作團隊希望能多少給他們一些溫暖，350份圍爐年菜有麻油雞米糕、魯翅羹、黃金蟲草養生雞、日式和風洋蔥小鮑魚、藥膳醉草蝦、筍絲腿庫及古早味八寶丸等。

受助戶小瑀的爸爸患有僵直性脊椎炎，又因工作意外摔傷頸椎和脊椎，肢體嚴重彎腰駝背，無法正常抬頭挺胸，也無法平躺、久坐久站、搬重，加上小瑀需要每日接送接受早期療育，工作受限，只能偶從事農務臨時工，撫養兩名子女。他說，能圖個溫飽就很滿足了，那還能妄想要訂年菜，真的十分感謝。

謝彧森在了解小瑀情況後又特別給一萬元的紅包，期孩子能快快樂樂的成長。

家扶扶幼委員鄭秀珍及黃維明出席贈感謝牌，表彰住商不動產公益善行。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前約扶助近千戶弱勢家庭，多數照顧者為病老殘疾，準備過年是弱勢家長最憂愁感傷的時候。十分感謝住商不動產謝彧森、卓素月夫婦的貼心善行，為弱勢家庭找回遺失已久的人情味和喜氣，發動社工充當宅急便店員，以限時專送專車分送到大佳里區區的扶助家庭，讓他們都能即時感受溫暖。