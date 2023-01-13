「兔歸海線」 清水眷村文化園區34件自創動漫人物吸睛

喜迎兔年！台中市中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會推出「2023小願遊」，學子將海線景點結合兔子意象，繪製34件自創動漫人物，製成人型立牌，形象鮮明更推展在地觀光，動漫迷春節走春不容錯過。

展覽包含：兔歸海線動漫展、中驛舊城文旅展、花葉移印染置展、清水黃家瀞園攝影展、鹿峰國小GLASS展。

中港高中校長簡崐鎰表示，中港高中國中部美術班與社區結合，讓學生認識所在的城市，利用美術的專長，讓台中成為具有在地特的旅遊城市，歡迎民眾以行動支持學生，支持在地文化事物，春節連假來清水眷村觀展。

討喜的兔歸海線動漫展由陳維真與王秋燕兩位老師指導中港高中國中部美術班，以台中海線景點結合兔子意象，繪製34件自創動漫人物，並製成人型立牌，可以貼近合影。以手機掃描條碼，可以看見地景介紹，歡迎跟著兔兔一起造訪海線輕旅行。

中驛舊城文旅展為第16屆美術班，去年夏天探訪台中舊城區，以影像凝結審計新村的瞬間，結合文化資產園區薪傳習藝、漫步綠空鐵道及台中驛站，將思緒化成文字語錄，醞釀出中驛舊城記憶，創作出33幅攝影、文字展件，佈置在眷村巷弄，讓清水眷村充滿文藝氣息。

傳統藝師賈瑪莉與中港高中老師陳維真指導的花葉移印染置展，以拓印、蒸煮兩種花葉移印染，染出百條絲巾，再編綁成24件作品，結合鯉魚旗裝置概念，隨風飄蕩，美不勝收。

小願郵活動將結合兔歸海線動漫展的插畫做成明信片，有清水眷村、高美濕地、梧棲老街等，附有景點照片與台中市觀旅局網站景點介紹網址的二維條碼，民眾手機掃描就可深度認識景點。