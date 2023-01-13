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南投市寒冬送暖送春聯 弱勢民眾歡喜迎新年
南投市公所今天舉辦「點亮愛心，寒冬送暖」活動，發放生活物資給低收入戶及邊緣戶家庭，公所也邀請書名法名家揮毫，讓市民和弱勢家庭挑選喜歡春聯作品，提前感受春節的團圓喜慶氣氛。
南投市公所每年春節前都會舉辦寒冬送暖活動，這次共捐贈民生物資共計500分，包含沙拉油、衛生紙、白米、醬油、食鹽、禮券等，讓弱勢民眾不用為了籌備日常三餐和春節物品而擔心，可以安心過好年。
市公所邀請書法名家在大門口揮毫寫春聯，讓市民免費挑選，市公所內外張掛春聯、飄散墨香，充滿年節氣氛，不少民眾仔細挑選合適春聯，張姓市民說，祈禱金兔年疫情早日退散，經濟早日恢復穩定，全民都能安心生活。
南投市長張嘉哲頒贈感謝狀給捐贈公司及善心人士，他說社會各界響應捐贈物資，一起幫助南投弱勢家庭，讓他們不用為了籌錢購買生活物資和春節用品煩惱，寒冬送暖對弱勢民眾更是支持和鼓勵，充滿信心希望迎接新年到來。
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