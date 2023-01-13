彰化議長謝典林提案向中央爭取強韌經濟預算升級產業

彰化縣議會今天開臨時會，彰化縣議會議長謝典林在臨時動議針對昨天行政院會通過超徵稅金運用的特別條例草案，提案籌組跨黨派小組，爭取加強韌性經濟方案相關預算，以回饋彰化風機及電動車供應鏈產業，提案今天在縣議員凃淑媚等47名等人附議通過。

謝典林說，今天提案是針對一千億推動加強韌性經濟方案，現在行政院公布的還稅於民政策還在規劃的階段，彰化縣議會和彰化縣府是最高民意機和最高行政機關，府會應共同努力提出彰化具體需求，請中央納入韌性經濟方案的內容。

謝典林也說，這次「超徵」稅收中最大宗來自營利事業所得稅佔2943億，彰化為傳統產業及中小企業重鎮，超徵稅收中，彰化業界貢獻多，特別條例草案第三條已將「推動產業及中小企業升級轉型」列為強化經濟項目。

謝典林說，依據去年12月行政院副院長沈榮津提出的報告內容「台灣韌性供應鏈的全球競爭力」，彰化縣產業最適合納入的包含風機和電動車供應鏈產業，今提案籌組跨黨派小組，希望趕在中央部會執行計畫前，協助縣內業者將未來推動升級轉型所需。