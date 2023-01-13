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糕餅業者年節前送暖 贈弱勢5000片太陽餅

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
歲末年終，陳允寶泉食品發起新春送餅活動，關懷弱勢，今天捐贈台中市社會局5000片太陽餅，由社會局副局長陳坤皇代表接受。圖／台中市政府提供
歲末年終，陳允寶泉食品發起新春送餅活動，關懷弱勢，今天捐贈台中市社會局5000片太陽餅，由社會局副局長陳坤皇代表接受。圖／台中市政府提供

歲末年終，陳允寶泉食品發起新春送餅活動，關懷弱勢，今天捐贈台中市社會局5000片太陽餅，由社會局副局長陳坤皇代表接受，並頒贈感謝狀。太陽餅將在年節前分送兒少安置機構、兒少課後照顧據點、身障日照和小作所與仁愛之家，與孩子和長輩分享節慶喜悅。

陳坤皇表示，去年中秋節，陳允寶泉捐贈600份月餅禮盒，給台中市東區、南區與西屯區的弱勢家庭；今年春節再度送來暖心關懷，捐贈5000片象徵溫暖的太陽餅，社會局將在年節前分送，與安置機構和課後照顧據點的孩子、身障日照和小作所的學員，以及仁愛之家的長輩分享。

陳允寶泉總經理翁羿琦說，家族現傳承到第五代，一家人秉持「能力往上，物質往下」的理念，認為錢應該花在知識、設備及公益上，回饋社會，關心弱勢，不吝付出。

翁羿琦強調，今年特別發起新春送餅活動，各捐贈北、中、南縣市千份太陽餅，希望弱勢家庭在新春佳節，感受到社會的支持與關懷。

弱勢家庭 台中市 身障

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