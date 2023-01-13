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新竹球場挖到磚塊不辦熱身賽 中市府支持在洲際舉行

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2023世界棒球經典賽(WBC)A組預賽，3月8日至12日將在台中洲際棒球場登場，並支持舉行3月5日至6日的熱身賽。圖／台中市運動局提供
2023世界棒球經典賽(WBC)A組預賽，3月8日至12日將在台中洲際棒球場登場，並支持舉行3月5日至6日的熱身賽。圖／台中市運動局提供

新竹市立棒球場因場勘挖出廢磚、廢土、廢電線等，猶如「廢土掩埋場」，新竹市長高虹安日前宣布今年不會爭取舉辦WBC世界經典賽熱身賽。台中市運動局長李昱叡表示，2023世界棒球經典賽(WBC)A組預賽，3月8日至12日將在台中洲際棒球場登場，為營造地主中華隊主場優勢，市府與WBC主辦單位研商，支持3月5日至6日的熱身賽在洲際棒球場舉行。

李昱叡表示，盧秀燕市長昨日與MLB副總裁兼WBC主席Jim Small共同召開協調會，討論準備工作，她相當重視這次機會，不僅可提高台灣、台中市的國際能見度，更能展現城市參與國際賽事的能力，也可掌握商機行銷城市。更重要的是營造主場優勢，讓中華隊「在家比賽」，感受國人團結一致的力量，成為中華隊最強後盾。

李昱叡提到，「2023年世界棒球經典賽」官方首場比賽就在台中舉辦，睽違10年，世界各地將再度關注台中，台中市曾榮獲世界棒壘球總會(WBSC)頒發「世界棒球之都」，台中洲際棒球場更是台灣首屈一指的國際標準棒球場，中華隊在這屆賽事與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬等隊同屬A組，力拼分組前兩名，以取得東京複賽門票為首要目標。

運動局指出，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密；感謝主辦單位，市府各機關將與主辦單位美國職棒大聯盟(MLB)、中華民國棒球協會全力推動籌備。

2023世界棒球經典賽(WBC)A組預賽，3月8日至12日將在台中洲際棒球場登場，並支持舉行3月5日至6日的熱身賽。圖／台中市運動局提供
2023世界棒球經典賽(WBC)A組預賽，3月8日至12日將在台中洲際棒球場登場，並支持舉行3月5日至6日的熱身賽。圖／台中市運動局提供

台中市 新竹市立棒球場 美國

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