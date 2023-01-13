影／豐原慈濟宮百萬大獎擲筊祈福活動 最多聖筊將休旅車開回家
台中市豐原區慈濟宮首辦「2023武財神賜財氣豐原媽百萬大獎擲筊祈福活動」，今記者會公布，初賽1月23日(大年初二)至2月4日於慈濟宮現場報名參賽，2月5日決賽暨元宵猜燈謎活動，決賽擲最多聖筊有機會獲得TOYOTA 休旅車、GOGORO電動機車、IPHONE14、限量武財神金幣等大獎，總價值超過百萬元，歡迎民眾過年來試試運氣。
豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，疫情趨緩，慈濟宮首度舉辦大型擲筊祈福活動，更要送出總價值超過百萬元的禮品，包含一部TOYOTA休旅車、Gogoro電動機車、iPhone 14、限量武財神金幣、AppleWatch共30項大獎。
廟方在1月23日(大年初二)開始擲筊活動，民眾須填寫資料、繳交祈福迎金500元，獲取參賽資格，活動期間至元宵前一天2月4日止完成初賽階段，並訂於2月5日元宵節當天辦理擲筊決賽暨頒獎活動。
陳誌鋒說，活動期間於廟埕前方設置武財神香案桌，提供春節走訪豐原遊客、信徒民眾進行參香祈福，香案桌前方規劃擲筊活動區域，由豐原媽與武財神公共同祈福庇佑，2023年錢兔似錦與財神同行。
2月4日元宵節當晚，廟方辦理「歡慶元宵猜燈謎活動」，謎腳全出自葫蘆墩國小的「豐原慈濟宮三百年風華」課程主題，分為4大單元，共出40題，猜對者可獲得兔年小提燈與精美禮品。
葫蘆墩國小校長柯志明指出，「豐原慈濟宮三百年風華」課程獲得台中市虛擬實境創新教學示例徵選特優獎，以創新嶄新方式呈現豐原地方特色與媽祖信仰的文化底蘊；影片內容今將上架豐原慈濟宮官網、臉書專頁，提供民眾線上欣賞，推敲元宵晚會的燈謎題目。
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