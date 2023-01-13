聽新聞
test
0:00 / 0:00
LaLaport台中南館1月17日試營運交通打結？ 交通局長說話了
台中東區知名的三井LaLaport「南館」將搶在農曆春節前夕、本月17日試營運，不少民眾擔心，附近有建國市場趕辦年貨車流、人潮，屆時恐交通大打結。台中市交通局長葉昭甫今說明，市府已邀集專家學者研議LaLaport南館試營運期間交通動線指示及疏導，屆時配合警方密集執法，降低交通衝擊。
三井不動產集團在台灣首座親子複合式購物中心台中「LaLaport」，商場分為「北館」與「南館」近300家廠商品牌，其中「南館」將搶在1月17日試營運，預計今年春季，南館、北館開幕。
葉昭甫說，台中市政府針對LaLaport試營運期間的停車管理、接駁車服務、交通動線及交通疏導等交通維持計畫相關措施，分別在去年12月22日、12月29日二次邀集相關單位及學者專家研議，要求三井公司落實改善，包括交通維持人員、計畫落實。
葉昭甫指出，交通局昨天下午再度邀集台中市警局第三分局、相關單位，以及里長關單位及里長實地會勘，確認交通維持計畫管理措施及應變措施，包括春節前會有建國市場採買人潮、採買時間會延後，以及LaLaport南館到中午後現人潮，目前交通動線指示及疏導牌面陸續掛設，並督促業者在試營運前完成，屆時警察將密集執法，降低對周邊交通衝擊。
葉昭甫建議，台中東區LaLaport距離台中火車站約500公尺，包括大眾公共運輸量能充足，業者也有提供接駁車，並有交通動線指引，請消費者出門前注意相關交通資訊，多利用大眾公共運輸工具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言