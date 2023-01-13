LaLaport台中南館1月17日試營運交通打結？ 交通局長說話了

台中東區知名的三井LaLaport「南館」將搶在農曆春節前夕、本月17日試營運，不少民眾擔心，附近有建國市場趕辦年貨車流、人潮，屆時恐交通大打結。台中市交通局長葉昭甫今說明，市府已邀集專家學者研議LaLaport南館試營運期間交通動線指示及疏導，屆時配合警方密集執法，降低交通衝擊。

三井不動產集團在台灣首座親子複合式購物中心台中「LaLaport」，商場分為「北館」與「南館」近300家廠商品牌，其中「南館」將搶在1月17日試營運，預計今年春季，南館、北館開幕。

葉昭甫說，台中市政府針對LaLaport試營運期間的停車管理、接駁車服務、交通動線及交通疏導等交通維持計畫相關措施，分別在去年12月22日、12月29日二次邀集相關單位及學者專家研議，要求三井公司落實改善，包括交通維持人員、計畫落實。

葉昭甫指出，交通局昨天下午再度邀集台中市警局第三分局、相關單位，以及里長關單位及里長實地會勘，確認交通維持計畫管理措施及應變措施，包括春節前會有建國市場採買人潮、採買時間會延後，以及LaLaport南館到中午後現人潮，目前交通動線指示及疏導牌面陸續掛設，並督促業者在試營運前完成，屆時警察將密集執法，降低對周邊交通衝擊。