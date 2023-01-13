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東螺溪變垃圾場 彰縣三管齊下遏止

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣東螺溪部分河段淪為垃圾場，日前在三鄉橋被偷倒的廢棄物剛清走，隔天又被偷倒，地方民代要求縣府硬起來，重懲不肖業者。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪部分河段淪為垃圾場，日前在三鄉橋被偷倒的廢棄物剛清走，隔天又被偷倒，地方民代要求縣府硬起來，重懲不肖業者。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉到埤頭鄉的東螺溪河畔變成垃圾場，過年前偷倒垃圾猖獗，日前剛清完廢棄物，隔一天又被偷倒。當地民代異口同聲撻伐，東螺溪已成垃圾場，而且一倒再倒，要求重罰濫倒垃圾者「最好抓去關」。縣府表示，將祭出重罰，若代清運業者被逮到亂倒，將移送檢方偵辦。

東螺溪又稱舊濁水溪，曾是彰化縣母親河，田尾鄉到埤頭鄉兩側河畔樹林茂密、雜草叢生，路燈昏暗不明，入夜後人蹤稀少，成為不肖民眾和廢棄物清運業者的亂倒天堂。縣議員李俊諭上周找水資處、環保局會勘，結果廢棄物剛清完，隔天常到河畔健走的田尾鄉代顏清松，發現三鄉橋旁又被偷倒大量垃圾。

李俊諭昨天會同水資處、清淤包商會勘，他說縣政府應盡快疏伐東螺溪兩岸雜木，讓視線明亮有穿透性，跨局處成立巡守隊，嚇阻不肖業者。鄉代顏清松、傅喬鈺表示，有的人直接把廢棄物，倒在禁倒垃圾的告示牌下面，對面就是監視錄影器，分明挑戰公權力，目前罰金太低，應該直接重罰並移送法辦。

彰化縣環保局表示，從2020年5月到去年底，使用遠端智慧監視器取締東螺溪濫倒共552件。環保局指出，從重罰最高的6000元，但業者訴願後改為1200元，目前針對偷倒者都開罰2400元起跳，若廢棄物總體積超過1立方公尺，則移送水資處依水利法裁罰，可開罰6萬元。

水資處長馬英傑說，將再加裝監視錄影器，組織社區巡守隊，未來逮到亂倒者，將依水利法裁罰2.5萬元，最高可開罰500萬元；並與檢方合作，若是代清除業者亂倒立即移送偵辦；縣府呼籲民眾自制，別再來東螺溪傾倒垃圾。

廢棄物 巡守 監視器 濁水溪 告示牌

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